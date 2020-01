Caterina Balivo ricorda Kobe Bryant su Instagram: un hater attacca la conduttrice e lei replica duramente. Ecco cos’è successo.

Caterina Balivo, come molti altri personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport, ha ricordato su Instagram il campione Kobe Bryant, morto a soli 41 anni dopo uno schianto in elicottero. Il messaggio della conduttrice di Raiuno, però, ha scatenato il commento di un hater che l’ha attaccata pubblicamente e al quale la Balivo ha risposto duramente.

Caterina Balivo, il ricordo di Kobe Bryant scatena gli haters: lei replica duramente

La morte improvvisa di Kobe Bryant ha lasciato senza parole il mondo. Impossibile non conoscere il nome di uno dei giocatori più forti del basket che ha coltivato il proprio talento sin da bambino. Vera leggenda del basket, in queste ore, Kobe Bryant è nel pensiero non solo di tutti quelli che lo hanno conosciuto umanamente, ma anche di quelli che lo hanno amato e apprezzato come campione.

La Balivo gli ha così dedicato un bellissimo post scrivendo: “Non ci credo che te ne sei andato… tutti abbiamo fatto il tifo per te e ti abbiamo sempre ammirato come uomo e campione Kobe Bryant. La vita davvero è una e imprevedibile”.

Le sue parole hanno spinto un hater a lasciarle un commento provocatorio. “Ma sai almeno chi è?”, scrive l’utente. “Idiota”, è stata la risposta secca della conduttrice.

All’utente in questione hanno risposto anche altri utenti della Balivo esortandolo a non fare commenti del genere sotto un post dedicato ad una persona appena scomparsa. “Non è il momento di fare dello spirito”, “sono morte due persone santo cielo, ma ce la fate? La cosa triste è che poi vi sentite pure fighi dopo aver scritto robe simili, io boh”, scrivono altri utenti.