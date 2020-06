Mara Venier | “Domenica In va bene non per il gesso”

Mara Venier replica alle critiche e lancia una frecciatina ai detrattori: “Domenica In è un programma di successo non per il mio gesso”.

Mara Venier porta a casa un altro, meritato successo con la sua Domenica In e lancia una frecciatina ai detrattori. Nonostante il gesso, la conduttrice continua ad andare in onda e farà compagnia agli italiani fino a fine giugno nonostante, inizialmente, ci fossero stati dei rumors su una chiusura anticipata della trasmissione a causa dell‘infortunio della conduttrice. Il gesso di Mara Venier, tuttavia, ha portato alcuni colleghi ad ironizzare e la Venier, in diretta, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

Mara Venier contro le critiche: “Domenica In va bene non per il gesso di Mara Venier, ma perché è di successo”

Durante l’intervista rilasciata a Domenica In, Stefano De Martino si è presentato con un finto gesso. Un’ironia che è piaciuta alla Venier che ha colto al volo l’occasione per fare alcune puntualizzazioni e per replicare alle critiche.

“Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni”, ha detto Gianni Ippoliti durante la trasmissione Uno Mattina in Famiglia. La Venier, così, ha prontamente replicato nel corso dell’ultima puntata di Domenica In.

Stefano, presentandosi con il gesso finto a Domenica In, ha detto: “l’ho fatto perché tu sei il nostro faro. Sei il mio esempio di vita, nel lavoro, in tutto. La Rai mi ha chiesto di seguire le tue orme, chi va con lo zoppo impara a zoppicare!”.

Mara, così, ha risposto: “Ma questa è l’ironia che mi piace, è l’ironia intelligente e io adoro questo tipo di ironia!”.

“Per evitare equivoci, saluto Antonio Ricci, mi piace Striscia e quel tipo di ironia. Naturalmente la mia stoccata era a riferita a qualcun altro ma non voglio fare più polemiche. Siccome qualcuno dice che Domenica In va bene per il mio gesso non è carino. il programma va bene non per il gesso di Mara Venier, ma perché è di successo . Questo grazie a un gruppo di autori e collaboratori meravigliosi. e anche grazie alla fatica che uno fa per renderlo di successo. W la Rai e W Coletta”, ha aggiunto la conduttrice.