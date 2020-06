Grande Fratello Vip | Katia Fanelli nel cast di Signorini? L’indizio

Grande Fratello Vip | Katia Fanelli, ex protagonista della scorsa edizione di Temptation Island di Filippo Bisciglia, sarà nel cast di Alfonso Signorini per la quinta edizione del reality show di canale 5?

Il Grande Fratello Vip, salvo imprevisti, dovrebbe ritornare sul piccolo schermo degli italiani a partire dai primi di settembre. Per questo motivo, nel corso di questi giorni, Alfonso Signorini e tutto il suo team stanno lavorando attivamente per mettere su il cast della quinta edizione del reality show più famoso del piccolo schermo degli italiani.

In molti stanno ipotizzando chi potrà mai diventare un nuovo concorrente e ovviamente le prime indiscrezioni non tardano ad arrivare.

Un utente della rete, a tal proposito, ha chiesto a Katia Fanelli di Temptation Island se avesse sostenuto il provino per entrare a far parte del programma, visto che in questi giorni Signorini sta esaminando i giovani. La risposta della fotonica non è tardata ad arrivare.

Katia ha risposto con un emoticon che risponde in maniera affermativa, facendo intuire di aver sostenuto o di sostenere a breve il provino.

Katia Fanelli sarà nel cast del Grande Fratello Vip? Staremo a vedere.

Katia Fanelli, stando in base a quanto a risposto ad un suo fan su Instagram, avrebbe sostenuto il provino per il GF Vip 5.

Sicuramente, qualora dovesse effettivamente entrare nella casa, grazie alla sua divertente personalità potremmo vederne delle belle, così come ha divertito il pubblico di Temptation Island lo scorso anno. Ma chi, oltre a lei, avrebbe sostenuto i provini?

Negli scorsi giorni si è parlato di quattro potenziali concorrenti di Signorini, mentre sembra essere più che certa la presenza di Elisabetta Gregoraci al GF Vip, ma non solo.

Oltre al suo nome è sbucato quello di Cristina Buccino, di recente tornata al centro della cronaca rosa per il suo presunto flirt con Andrea Iannone, che non si è sbilanciata più di tanto in merito alla sua eventuale partecipazione al reality show di canale 5.

E’ impossibile dire quali sono saranno ora i concorrenti del Grande Fratello Vip 5, ma quello che sembra essere certo è che Alfonso Signorini ha promesso un cast di tutto rispetto.