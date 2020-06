Grande Fratello Vip 5, nel cast ci saranno Francesca Cipriani e Patrizia De Blanck? Signorini continua i casting e spunta Loredana Lecciso come opinionista.

Francesca Cipriani e Patrizia De Blanck nel cast del Grande Fratello Vip 5? Continuano i rumors sui vip che parteciperanno alla nuova edizione del reality show che tornerà in onda a settembre. Secondo le ultime indiscrezioni, nella casa più famosa d’Italia dovrebbero esserci anche la Cipriani che è stata una concorrente dell’edizione Nip del Grande Fratello e Patrizia De Blanck.

Grande Fratello Vip 5 cast: spuntano i nomi di Francesca Cipriani e Patrizia De Blank

Dopo Elisabetta Gregoraci che rappresenterebbe il colpaccio di Alfonso Signorini e i rumors sulla presenza di Flavia Vento, spuntano nuove indiscrezioni su quelli che saranno i concorrenti della nuova edizione del reality show. Secondo quanto riporta il portale Bitchyf, a varcare la famosa porta rossa potrebbero essere Francesca Cipriani e Patrizia De Blanck.

“Vorrei partecipare al Grande Fratello Vip. Il mio esordio è stato nel 2006 proprio al Grande Fratello, ero una ragazzina e vorrei davvero vedere che sensazione sarebbe sedersi ancora in quel confessionale. Poi sono convinta che il primo amore non si scorda mai. I reality mi hanno portato fortuna e magari stavolta potrei incontrare l’amore..”, ha dichiarato la Cipriani al settimanale Diva e Donna.



Anche Patrizia De Blanck che ha già partecipato all’Isola dei Famosi e che è spesso opinionista di diverse trasmissioni, potrebbe sbarcare nella casa di Cinecittà. Inoltre, Signorini starebbe pensando anche ad un nome bomba per affiancarlo come opinionista.

Durante la trasmissione Viaradio Autostrade per l’Italia nel digital space di RTL 102.5 condotta da Francesco Fredella, infatti, è spuntato il nome di Loredana Lecciso come opinionista della nuova edizione del reality al posto di Wanda Nara. Per il momento, quelli sui concorrenti e sull’opinionista sono dei semplici rumors. Troveranno conferma nelle prossime settimane?