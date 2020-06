Harry e Meghan hanno cominciato da diversi mesi la loro vita americana, ma la storia ha giocato ai Sussex un pessimo scherzo e la loro situazione è sempre più complicata.

Quando si sono ufficialmente separati dalla Royal Family l’emergenza Coronavirus stava già mandando in tilt i sistemi sanitari ed economici italiani da diversi giorni: era il 1 Aprile.

Harry e Meghan però si erano trasferiti in Canada molto prima, per poi passare negli States e precisamente a Los Angeles nel momento in cui, perduto lo status di Royals, il Canada in quanto paese del Commonwealth, non sarebbe più stato tenuto a pagare le spese per la loro sicurezza.

A Los Angeles si sono sistemati in una villa principesca messa a loro disposizione da un ricco amico produttore e hanno cominciato ad adeguarla ai loro standard di sicurezza (sostenendo spese ingenti).

Da allora praticamente nulla è andato secondo i piani dei Sussex, che stanno pagando un prezzo enorme per la loro sfortuna.

Harry e Meghan isolati e in stallo: i Duchi perdono il loro fascino

Mentre la stampa internazionale, e soprattutto l’opinione pubblica mondiale, guardava alla famiglia di Harry e Meghan con un misto di curiosità e delusione a causa della Megxit, i due cercavano di concretizzare i loro progetti da “persone comuni”.

Il primo di essi è andato in fumo praticamente subito: i Duchi avevano imprudentemente registrato il marchio Sussex Royal senza pensare che la Regina non avrebbe mai permesso loro di utilizzarlo.

Il cosiddetto “piano B” è stato rimandato a data da destinarsi a causa della pandemia di Coronavirus che ha rallentato i lavori per la messa in opera della Fondazione Archewell, il cui sito era stato addirittura bersagliato da un attacco hacker appena dopo la sua messa on line.

Nel periodo del Coronavirus Harry e Meghan hanno seguito un trend che in Italia è stato portato avanti da nomi di rilievo, come Tomaso Trussardi, Fedez e Chiara Ferragni.

Questi personaggi famosi hanno deciso di improvvisarsi fattorini al fine consegnare, oltre a cibo e beni di prima necessità, anche un sorriso e un momento memorabile alle persone che avevano bisogno di un sostegno concreto da parte della comunità.

Harry e Meghan sono stati fotografati mentre, muniti di una mascherina (lei) e di una bandana (lui) andavano in giro a consegnare generi di prima necessità, ma non è sembrato che la stampa fosse esattamente entusiasta della cosa. Gli States avevano altro a cui pensare, del resto.

E mentre la pandemia imperversava, gli States hanno dovuto affrontare un’enorme ondata di indignazione pubblica per la morte di George Floyd.

Harry e Meghan sono stati accusati per giorni di non aver preso posizione pubblica rispetto alla tragedia di Floyd e Meghan, in particolare, è stata additata per la sua mancanza di fermezza in un momento cruciale, mentre in passato era stata sempre disposta a schierarsi dalla parte degli afroamericani.

Alla fine, il comunicato di Meghan è arrivato e le voci sono calate, ma questo probabilmente non salverà i Sussex dall’andare a picco.

In questo momento storico, infatti, la nobiltà inglese, vista come conquistatrice e colonizzatrice, principale utilizzatrice della schiavitù nelle piantagioni di cotone degli States. Non sarebbe affatto intelligente da parte di Harry apparire in pubblico adesso: il valore della sua immagine potrebbe letteralmente crollare.

Nel frattempo, i Duchi avevano lavorato con dei giornalisti per la scrittura e la pubblicazione della loro autobiografia: il libro dovrebbe uscire per Agosto 2020, ma pare che Meghan stia facendo di tutto per anticiparne la pubblicazione.

Conoscendo perfettamente i tempi dello star system, l’attrice sa bene che non si può trascorrere molto tempo senza far parlare di sé, soprattutto se il “far parlare” è l’unica attività in cui dei personaggi famosi hanno dimostrato di essere costanti.

Inoltre, curare la propria immagine pubblica in questo momento è fondamentale per i Sussex che, quando il mondo si sarà rimesso in moto, dovranno a lavorare con aziende e fondazioni per cominciare a guadagnare prima di finire in bancarotta come temono in molti.

La storia non è stata affatto clemente con Harry e Meghan, messi all’angolo da una serie di crisi non soltanto imprevedibili, ma che si sono verificate l’una di seguito all’altra. I Duchi, dopo aver commesso una serie non indifferente di passi falsi riemergeranno dalle macerie? Nel frattempo la Famiglia Reale d’Inghilterra ha saputo gestire perfettamente la crisi del Regno Unito, ponendosi come simbolo di speranza e di continuo impegno a favore dei più deboli della società britannica.