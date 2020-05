Harry e Meghan sono pronti a far uscire una biografia che potrebbe rivelare segreti scottanti sui loro rapporti con la famiglia reale britannica. Il titolo è “Alla Ricerca della Libertà” e sembra estremamente minaccioso.

La biografia di Harry e Meghan non è la prima biografia non ufficiale che potrebbe mettere a repentaglio l’immagine della famiglia reale britannica.

Prima di Harry, infatti, fu la sua adorata madre Diana a lanciare una vera e propria bomba nel 1991, quando uscì una biografia della Principessa del Galles intitolata “Diana: la sua vera storia raccontata con le sue stesse parole”.

In quella biografia Diana compariva la famosa espressione “un matrimonio troppo affollato” che denunciò in maniera indiretta ma chiarissima la relazione clandestina che Carlo aveva continuato a intrattenere con Camilla Shand (poi diventata sua moglie) anche durante il matrimonio con Diana.

Il libro sulla vita di Diana uscì appena dopo la lunga intervista che la Principessa del Galles aveva concesso al giornalista Andrew Morton. L’intervista con Morton, bisogna specificarlo, era stata svolta in segreto e a lungo tempo sono rimaste segrete le registrazioni video che il giornalista realizzò durante le “confidenze” di Lady Diana.

La biografia di Harry e Meghan sarà altrettanto pericolosa?

Harry e Meghan alla “ricerca della libertà”

Rispetto alla vicenda di Diana, quella di Harry presenta una grossa differenza: l’intervista di coppia che lui e sua moglie Meghan hanno rilasciato a Gennaio non era affatto segreta, ma di certo all’epoca i due erano già decisi a lasciare la Famiglia Reale.

Proprio per questo motivo il libro potrebbe contenere qualche indiscrezione sulle dinamiche interne alla Royal Family che potrebbe mettere in pericolo l’immagine di Buckingham Palace.

C’è però da notare che il titolo completo del libro recita: “Alla ricerca della libertà – Harry e Meghan e la costruzione di una moderna famiglia reale”.

Volendo giudicare dal titolo (e dalla Copertina, che è già visibile su Amazon), la biografia di Harry e Meghan racconterà del desiderio di mediare tra le esigenze della Royal Family e quelle di una vita moderna e più libera.

Stando alle promesse della casa editrice, la Harper Collins, la biografia racconterà “la vera storia di Harry e Meghan” spingendosi oltre i titoli dei giornali per rivelare dettagli sconosciuti della loro vita insieme e per dissipare voci e idee sbagliate che hanno afflitto la coppia.

L’idea, quindi, sembrerebbe quella di “ripulire” la reputazione dei Duchi di Sussex, che è calata letteralmente a picco (almeno su territorio inglese) dopo la loro “fuga” dalla famiglia reale e di spiegare, per una volta, il loro punto di vista sulle vicende pubbliche e familiari che hanno appassionato milioni di persone negli ultimi mesi.

Per farlo i Duchi avevano due strade: o dare un’opinione completamente negativa sulla famiglia reale e sui motivi per cui hanno deciso di tagliare quasi tutti i ponti con in Windsor, oppure tentare una mediazione, continuando a sostenere, come hanno fatto fino a non molto tempo fa, di voler “continuare a collaborare” con la famiglia reale e a rispettare la figura e l’istituzionalità del ruolo del regnante.

Per quanto svelare particolari piccanti sulla famiglia reale potrebbe essere una buona mossa di marketing, che farebbe avvicinare moltissimo Harry a sua madre nell’immaginario collettivo, dall’altra incrinerebbe completamente i rapporti con la Regina e con il Principe Carlo, il quale fornisce una parte molto consistente dei soldi con cui Harry e Meghan continuano a mantenere uno stile di vita assolutamente sfarzoso.

Se la Regina lo ordinasse e Carlo fosse disposto a “educare” il figlio ribelle con le maniere forti, la rendita di Harry potrebbe essere sospesa come venne sospesa quella di Andrea, Duca di York. Andrea perse le sue rendite quando venne licenziato dalla famiglia reale a causa delle accuse di pedofilia che erano piovute su un suo caro amico (e che lo avevano visto inevitabilmente coinvolto).

Per scoprire qual è stata la linea di condotta scelta dai Sussex per la loro biografia ufficiale non rimane che attendere l’11 di Agosto (quando il libro uscirà in formato digitale) oppure il 20 Agosto 2020 quando la biografia uscirà in vece in un formato cartaceo di 362 pagine.