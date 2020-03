Harry e Meghan hanno preso parte per l’ultima volta a eventi pubblici insieme alla famiglia reale ma si sono visti rifiutare l’onore di partecipare al corteo reale, l’evento più importante nel corso delle celebrazioni del Commonwealth Day.

Harry e Meghan hanno prestato per l’ultima volta servizio come membri senior della famiglia reale. La coppia si è riunita negli scorsi giorni a Londra e ha preso parte a una serie di eventi ufficiali organizzati dalla corona britannica.

I Duchi di Sussex sono apparsi più uniti e felici che mai: sembra che Meghan sia riuscita a restituire a suo marito la serenità d’animo e la forza necessari a sostenere l’ultimo atto della Megxit, ma le cose stanno andando davvero per il verso giusto?

Harry e Meghan a Londra per il Commonwealth Day

Ieri i Duchi di Sussex hanno preso parte, insieme a tutti gli altri membri della famiglia reale d’Inghilterra, alla tradizionale messa nell’Abbazia di Westminster.

Per l’occasione la Duchessa ha sfoggiato un abito verde smeraldo con tanto di piccola mantella e cappellino in coordinato, mentre la fodera della giacca del Duca era dello stesso identico colore.

A livello simbolico i due si sono presentati quindi come una coppia affiatatissima, esattamente com’era successo in occasione dell’evento molto meno formale, ma altrettanto prestigioso, che si è svolto negli scorsi giorni nella Royal Albert Hall in occasione dell’annuale Mountbatten Festival of Music.

In quell’occasione è stata Meghan a indossare i colori del marito, che ha indossato l’uniforme militare. I due hanno coordinato perfettamente i propri look, in modo che ai pantaloni neri di Harry corrispondesse il nero dei capelli di Meghan e che il rosso dell’abito di lei fosse identico a quello della giacca d’ordinanza di lui.

La coppia si è tenuta vistosamente per mano per tutto il tempo, contravvenendo a una delle regole fondamentali della monarchia britannica, secondo la quale le coppie reali non devono toccarsi in pubblico.

Mentre William e Kate si sono sempre attenuti al rispetto di questa regola, così come ovviamente la Regina e il Principe Filippo, Meghan e Harry stanno dimostrando che oggi sono nella posizione di concedersi molte libertà.

Coloro che aspettavano di vedere scintille scoccare tra William e Harry oppure tra Kate e Meghan, sono rimasti assolutamente delusi. L’intera famigliare reale, consapevole di essere sotto gli occhi della stampa mondiale, ha mantenuto un sorriso impeccabile e una grande serenità negli atteggiamenti.

L’esclusione dal corteo reale

Mentre si trovava in Scozia, negli scorsi giorni Harry ha manifestato molto chiaramente la volontà di rinunciare a tutti i titoli nobiliari, addirittura a quello di Duca di Sussex che gli spetterà di diritto per tutta la vita.

Nel suo “Chiamatemi solo Harry” in molti hanno visto un’accelerazione dello strappo con la Monarchia Britannica, mentre altri hanno ipotizzato che si trattasse di una precisa volontà della Regina.

Se l’auto esclusione di Harry dalla propria famiglia di origine è sembrata una volontà unilaterale, partita soltanto dal Duca di Sussex, la notizia dell’esclusione della coppia dal corteo reale per il Commonwealth Day è invece il segno innegabile di una frattura ormai definitiva, probabilmente imposta dalla Regina e dal suo entourage.

