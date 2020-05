Meghan Markle | I consigli di Adele per sopravvivere a Beverly Hills

Meghan Markle e Adele sono vicine di casa a Beverly Hills: ecco perché una vicina così è preziosa nella nuova vita di Meg.

Anche se non possono più contare sugli introiti che vengono assicurati ai membri senior della famiglia reale, Harry e Meghan conducono comunque una vita principesca.

I due attualmente vivono in una villa che conta la bellezza di otto camere da letto e dodici bagni e che si trova in una delle più esclusive zone di Los Angeles, cioè Beverly Hills.

Naturalmente in zona risiedono moltissimi VIP, tutti profondamente radicati nella vita della comunità locale. Tra loro, oltre a Sylvester Stallone, Elton John e Serena Williams (amica molto intima di Meghan) vive Adele, che negli ultimi mesi ha dovuto imparare a muoversi nel quartiere con Angelo, il bambino nato dal matrimonio con Simon Konecki (imprenditore dal quale la cantante ha divorziato).

Adele vive a Los Angeles da un anno, quindi ha già avuto modo di risolvere i problemi organizzativi che si trovano a dover gestire tutte le mamme VIP. Per questo motivo ha avuto modo di dare qualche buon consiglio a Meghan Markle: pare che le due (che si conoscevano già) abbiano avuto una conversazione telefonica.

Meghan Marke e i consiglio di Adele su essere madri a Beverly Hills

La priorità di Harry e Meghan, una volta abbandonata la Famiglia Reale e aver concluso la Megxit, è quella di vivere una vita che sia il più normale possibile.

Certo, scegliere di vivere in una villa gigantesca nel più prestigioso quartiere di Los Angeles non è una scelta da comuni mortali, ma comunque i due sembrano decisi a mantenere la propria privacy a tutti i costi.

Proprio quello della privacy sarebbe uno dei temi che la Duchessa di Sussex e Adele avrebbero affrontato nelle loro conversazioni.

Sapendo di essere oggetto delle attenzioni dei paparazzi Adele ha dovuto imparare quali sono i “luoghi segreti” in cui i genitori VIP e i loro pargoli possono andare a trascorrere del tempo insieme senza incappare nelle sgradite intromissioni della stampa. C’è da dire che su questo argomento ci si può fidare ciecamente di Adele, dal momento che la sua vita sentimentale è sempre stata protetta con estrema attenzione.

Inoltre, Archie prima o poi dovrà cominciare l’asilo e pare che Adele sia stata prodiga di consigli anche su questo punto.

Le due mamme VIP si sono conosciute un paio di anni fa durante una cena di beneficenza: moltissime star del jet set di Los Angeles si dedicano a questo genere di attività, esattamente le stesse attività a cui vorrebbero dedicarsi Harry e Meghan con la fondazione Archewell, anche se la pandemia ha ritardato le operazioni di avvio dell’attività.

In California, infatti, il lockdown non è stato ancora revocato e quindi le attività produttive, così come quelle di beneficenza che si basano sulla collaborazione e sulla riunione delle persone risultano ancora sospese.