Federica Nargi | Che fatica essere bella: foto post allenamento da urlo

Federica Nargi si concede un po’ di relax dopo l’allenamento. Il fisico è provato, la fatica è tangibile, ma la bellezza dell’ex velina resta immutata per la gioia dei followers su Instagram.

L’estate sta per arrivare e chi può cerca di rimettersi in forma per arrivare pronto alla prova costume. Non c’è più molto tempo, ormai, con gli stabilimenti che tentano di riaprire nonostante le criticità dovute alla pandemia da COVID-19. Intanto la prova costume, che potrebbe essere ugualmente un appuntamento atteso, mette ansia a molti e molte che evidentemente non vedono l’ora di poter sfoggiare un fisico perfetto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Federica Nargi | Il ritorno dal parrucchiere è un evento social – FOTO

È il caso di Federica Nargi che, nonostante non sembrerebbe avere bisogno di alcun incentivo per restare in forma, continua ad allenarsi per garantire un personale inappuntabile. I fan ringraziano perchè, fra un allenamento e l’altro, c’è spazio anche per un selfie mozzafiato che mette in evidenza una pancia piatta da far invidia. Scandita e scolpita da addominali perfetti. Lady Matri sa essere ancora conturbante e seducente, persino dopo una sessione sfiancante di esercizi.

Federica Nargi, la foto dopo l’allenamento conquista i followers di Instagram

La faccia è stravolta, come quella di chi ha dato tanto durante le ripetute d’allenamento e brama una pausa per poter ripartire, ma il fascino resta immutato. Il viso conserva quella semplicità tale da potersi permettere qualunque sfumatura ed emozione, abbinato ad un corpo disegnato alla perfezione: merito della natura e di sacrifici imponenti. Talvolta anche di rinunce, spesso sul piano alimentare: dieta equilibrata per ottenere un peso forma ideale, in grado di incantare persino i più esigenti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Federica Nargi | Fisico da top model per l’ex velina: “Giornata particolare” – FOTO

Lei è tutta per Matri e la sua famiglia, ma sicuramente qualche capatina in spiaggia la farà e, con queste premesse, sarà l’ospite più attesa: laddove non arriva la celebrità può giungere la meraviglia e Federica Nargi, da tempi non sospetti, è portatrice sana d’incanto. Oggi più che mai, ce n’è bisogno.

Visualizza questo post su Instagram 🏋🏻‍♀️💪🏼 #fineallenamento #workout Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 15 Giu 2020 alle ore 6:33 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Federica Nargi | Lady Matri e la domenica perfetta in mezzo al…verde