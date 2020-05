GF Vip | Zequila contro Sossio: “Lo invito a prendere un dizionario”

GF Vip | Antonio Zequila ha attaccato Sossio Aruta, invitandolo a consultare un dizionario in quanto non saprebbe il significato delle offese che rivolgerebbe agli altri.

Nonostante il GF Vip sia finito da qualche tempo, non sembrano voler finire le dinamiche tra i suoi protagonisti. E’ il caso del burrascoso rapporto tra Sossio Aruta e Antonio Zequila. I due, già durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, non si sono mai sopportati e la loro antipatia continua anche al di fuori, nel mondo reale.

L’attore, qualche giorno fa, ci aveva tenuto a ribadire che non aveva assolutamente nulla contro il suo compagno di viaggio, anzi. Antonio gli augurava tanta felicità per il suo matrimonio con Ursula Bennardo. Sossio però ha dichiarato di non credere alle parole di Zequila e di pretendere delle scuse.

Antonio, che aveva cambiato idea su Sossio, recentemente intervistato dal settimanale Nuovo, ha rivelato che lui non gli deve assolutamente delle scuse. Anzi, dovrebbe essere Sossio a porgergliele ed ecco perché:

“In realtà dovrebbe essere lui a scusarmi con me” ha precisato Antonio Zequila contro Sossio Aruta dopo il GF Vip. “Lui mi ha definito meschino durante l’esperienza nella casa” ha spiegato. “A questo punto lo invito a prendere un dizionario e a leggere cosa vuol dire quello che mi ha detto” ha concluso. “E poi, dopo che lo ha fatto, a porgermi delle scuse” ha aggiunto.

Antonio Zequila e Sossio Aruta | E’ guerra dopo il GF Vip: “Parla soltanto di me”

Antonio Zequila, durante il corso dell’intervista, ha anche spiegato il motivo per cui lui durante la finale al Grande Fratello Vip ha attaccato Sossio Aruta sul personale, tirando in ballo il suo precedente matrimonio pubblicamente.

“Lui non faceva altro che tagliarmi i panni da dosso” ha precisato l’attore durante il corso della sua ultima intervista. “Questo non fa altro che dimostrare tutta la sua pochezza di spirito” ha proseguito contro l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, che di recente si è lasciato andare ad un duro sfogo su Instagram. “Dopo la fine del Grande Fratello Vip, tra l’altro, non ha fatto che parlare di me” ha concluso amareggiato.

Sossio, almeno per il momento, sembrerebbe aver preferito non replicare di fronte a queste nuove dichiarazioni di Antonio.

Purtroppo sembra ormai chiaro che Antonio Zequila e Sossio Aruta dopo il GF Vip non potranno mai essere amici.