Chiara Ferragni debutta nella musica? La collaborazione con Baby K

Chiara Ferragni è pronta a debuttare nel mondo della musica? La moglie di Fedez ha iniziato una collaborazione con la cantante Baby K per uno spot tv.

Chiara Ferragni non molto tempo fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto con Baby K, facendo nascere non pochi sospetti nel pubblico della rete che le due non si fossero incontrate soltanto per piacere ma perché bolliva qualcosa in pentola.

In molti hanno pensato, e continuano a pensare, che la moglie di Fedez sia pronta a fare il suo debutto nel mondo della musica al fianco della cantante. Il popolo della rete, stando quanto rivelato dal portale Dagospia, non ha del tutto sbagliato in quanto una collaborazione tra le due sarebbe stata effettivamente registrata.

Il portale rivela che Chiara Ferragni e Baby K hanno registrato uno spot insieme, rivelando che come colonna sonora è stata utilizzata l’ultima canzone, non ancora disponibile, della cantante esperta nella creazione di hit.

Anche se, è bene, chiarire, che il sito non ha specificato se all’interno del pezzo ci sia o meno la presenza di Chiara, che tra l’altro di recente si è parlato di una sua seconda gravidanza.

Non ci resta, quindi, che attendere per scoprire se tale collaborazione tra le due è soltanto a livello video o se hanno registrato anche una canzone insieme per questo nuovo progetto.

Baby K e Chiara Ferragni insieme per uno spot tv: singolo estivo in vista

Quello che sembra essere certo è che Baby K tornerà con un nuovo singolo estivo. Anche se i fan continuano a sperare che la collaborazione tra lei e Chiara Ferragni non sia dovuta soltanto alla realizzazione dello spot televisivo insieme, ma anche per un pezzo cantato.

Sicuramente, al di là delle doti canore della moglie di Fedez, che ha supportato il Black Lives Matter, un suo pezzo scalerebbe rapidamente le classifiche dei singoli più venduti nel mercato italiano visto il suo vasto seguito.

Se la bionda influencer dovesse effettivamente debuttare come cantante, a quel punto i fan pretenderanno un duetto con suo marito. Chiara Ferragni e Fedez potrebbero conquistare non solo le classifiche digitali.