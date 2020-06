Uomini e Donne | Oscar Branzani violento? Eleonora Rocchini interviene

Uomini e Donne | Oscar Branzani è stato violento con Eleonora Rocchini? L’ex protagonista del Trono Classico ha sbottato con una fan dopo che quest’ultima ha riportato alcune sue vecchie dichiarazioni.

Uomini e Donne aveva fatto sbocciare l’amore tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. I due, però, a distanza di qualche anno dalla loro partecipazione al Trono Classico, hanno deciso di separarsi a causa del flirt avuto dalla Rocchini con il suo, pare ex, cognato. Nonostante tutto, la coppia è riuscita a superare questo momento di difficoltà e ha scelto di ritornare a congiungere le proprie strade.

Tale scelta, però, non è piaciuta al loro pubblico che li ha accusati di essere incoerenti in quanto prima si sono fatti una vera e propria guerra mediatica, mentre adesso chiedono di rispettare le proprie scelte di vita perché sono ritornati insieme. A tal proposito, però, una fan ha ricordato ad Eleonora che non molto tempo fa lei aveva dichiarato che il suo attuale compagno aveva usato violenza, senza specificare di che tipo, nei suoi confronti e si chiedeva come mai avesse scelto di ritornarci insieme.

Eleonora Rocchini di Uomini e Donne ha difeso Oscar Branzani, mettendo a tacere la fan che le aveva fatto notare queste sue vecchie dichiarazioni.

Eleonora Rocchini difende Oscar Branzani di Uomini e Donne: “Fatti una vita”

Eleonora Rocchini non ha né smentito né confermato le vecchie accuse contro Oscar Branzani di Uomini e Donne, ma ha invitato la fan in questione a farsi una vita e ad interessarsi agli affari suoi piuttosto che a quelli degli altri. Anche se era stata la stessa ex corteggiatrice ad aver dichiarato il tutto sul suo profilo Instagram.

“Se volevo illuminarvi sulla questione, avrei affrontato l’argomento a tempo debito” ha sbottato Eleonora. “Ma non ho voglia di farlo, sono impegnata a vivere la mia vita” ha spiegato l’ex corteggiatrice. “Non ho tempo per te, ti consiglio di farti anche tu una vita e di impegnarti a viverla” ha concluso la fidanzata di Oscar Branzani, che è stato accusato dal web di aver copiato Giulia De Lellis.

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini dopo Uomini e Donne hanno fatto discutere e non poco il popolo della rete che li ha accusati di essere incoerenti, in quanto si sono prima fatti una guerra mediatica e dopo hanno chiesto di non badare a quello che succede nelle loro vite.