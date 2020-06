Uomini e Donne | Eleonora e Oscar di nuovo insieme? Il gossip

Uomini e Donne | Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sono ritornati insieme dopo il periodo di crisi? I due sembrerebbero essere stati avvistati insieme.

Uomini e Donne qualche anno fa ha fatto nascere l’amore tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. I due sono stati per qualche anno insieme, prima di comunicare la rottura definitiva in quanto lei avrebbe avuto un flirt con il compagno di sua cognata. Anche se in rete si mormora che anche l’influencer non sia stato di meno non lasciarsi andare a qualche scappatella durante il corso della loro relazione.

Negli ultimi tempi, però, sempre più insistenti si fanno le voci sul web di un eventuale ritorno di fiamma della coppia del Trono Classico. Il motivo?

Eleonora è stata più volte avvistata a Napoli, città del suo ex, che non molto tempo fa si era lasciato andare ad un duro sfogo contro di lei. Anche se fonti vicine alla coppia avevano assicurato che i due si erano incontrati soltanto per motivi di lavoro, in quanto erano legati ancora da alcuni progetti in comune.

Nelle scorse ore però i due sembrerebbero essere stati nello stesso posto e non per parlare di lavoro. Eleonora Rocchini e Oscar Branzani sono tornati insieme?

Eleonora Rocchini di Uomini e Donne avvistata a Napoli: ritorno di fiamma con Oscar Branzani?

Eleonora Rocchini, come riportato dal portale web Isa & Chia, nelle scorse ore ha pubblicato una foto che la ritrae in una spiaggia privata di Napoli e, stessa foto, è stata pubblicata anche da Oscar Branzani di Uomini e Donne, ma non solo.

Dai contenuti social rispettivamente pubblicati da loro, si intravede. Che Eleonora sia andata a trovare Oscar presso la sua abitazione, scattandosi qualche foto da pubblicare sui social. Per questo motivo, il pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne è convinto che i due siano ritornati insieme.

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani di Uomini e Donne, è bene precisare, che non si sono ancora sbilanciati in tal proposito. Senza confermare o smentire il loro ritorno di fiamma. Soltanto progetti lavorativi in comune o c’è qualcosa di più?