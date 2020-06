Giulia De Lellis ha “ispirato” Oscar Branzani? Lui: “Hanno copiato me!”

Giulia De Lellis ha “ispirato” Oscar Branzani? Il web lo ha accusato di aver copiato l’esperta di tendenze e Andrea Damante per aver scelto di perdonare Eleonora Rocchini.

Giulia De Lellis, secondo gli utenti della rete, avrebbe ispirato Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini per il loro ritorno di fiamma, perché sì i due dopo essersi massacrati a livello mediatico hanno scelto di ritornare di nuovo insieme.

Ovviamente, con giusta causa, il paragone non è stato apprezzato dal diretto interessato che ha prontamente replicato a chi lo ha accusato di aver copiato la compagna di Andrea Damante, tra l’altro lui e il dj condivisero anche il percorso al Trono Classico di Uomini e Donne, affermando di non aver copiato proprio nessuno. Anzi, ma sono stati gli altri in passato ad aver preso “ispirazione” da lui.

“Ci tengo a precisare che io non c’è l’ho con nessuno” ha subito chiarito Oscar Branzani sul paragone con Giulia De Lellis, che di recente è stata provocata da Serena Grandi. “Ma non fate altro che dirmi che io avrei copiato” ha spiegato l’influencer. “Io mi sono sempre fatto da solo e in passato gli altri hanno copiato me e mai il contrario” ha concluso.

Oscar Branzani non appena ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Eleonora Rocchini, oltre ad essere stato accusato di aver copiato Giulia De Lellis e Andrea Damante, è stato sommerso dalle critiche del popolo del web, che lo ha etichettato come un “cornuto e contento”. In quanto la sua attuale compagna lo ha tradito con suo cognato, ma Oscar non ci sta e preferisce andare oltre le critiche e concentrarsi esclusivamente sulla sua storia d’amore.

“La vita è una e ho deciso di viverla nel mio in cui ritengo opportuno” ha scritto Oscar Branzani su Instagram, anche se già i fan avevano intuito del suo ritorno di fiamma con Eleonora. “Nello stesso modo in cui ritengo opportuno utilizzare il mio dito medio ora” ha concluso tagliente verso tutti coloro che l’hanno criticato per questa scelta.

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono ufficialmente tornati insieme, attirando a sé non poche critiche per il modo in cui hanno gestito la rottura.