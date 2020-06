Crisi Belen e Stefano: De Martino rompe il silenzio e spiega perchè non parla della vita privata. “Leggo cose atroci, preferisco parlare di lavoro”.

Stefano De Martino svela perchè non parla della sua vita privata. Tornato in tv con la nuova edizione di Made in Sud che conduce, per il secondo anno consecutivo con Fatima Trotta che ha svelato un retroscena su di lui, De Martino, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, svela il motivo che lo ha spinto a non parlare più della sua sfera privata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino su Belen Rodriguez ammette: “E’ capitato”

Crisi Belen e Stefano, De Martino ammette: “leggo cose atroci. La soluzione è ignorare”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, Stefano De Martino la cui carriera sta spiccando il volo, svela i motivi per i quali continua a restare in silenzio di fronte ai vari rumors sul suo matrimonio con Belen Rodriguez, finita nel mirino degli haters.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez e Stefano De Martino | Nuovi retroscena sulla crisi

“Ho fatto pace con questa cosa, è una conseguenza diretta di questa esposizione. Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci. La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare più che altro non per rispetto ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”, ha spiegato il conduttore di Made in Sud.



Una scelta che è stata rispettata anche da Mara Venier. Nell’intervista rilasciata a Domenica In in cui è apparso dimagrito, infatti, Stefano De Martino ha parlato solo di lavoro, tralasciando la parte privata della sua vita. L’obiettivo dell’ex Amici e di Belen, come riporta il settimanale Chi, dunque, è quello di far stare bene il figlio Santiago e far sì che sia un bambino sereno e felice.