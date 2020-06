Daniele Dal Moro e Martina Nasoni di nuovo vicini? L’ex corteggiatrice Angelica Di Lagno svela cos’è successo dopo Uomini e Donne.

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni di nuovo vicini dopo Uomini e Donne? A parlare di quello che è accaduto dopo Uomini e Donne è l’ex corteggiatrice di lui, Angelica Di Lagno che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Ida e Chia, ha raccontato cos’è successo dopo la scelta di Daniele di non concludere il suo percorso sul trono di Uomini e Donne.

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, parla Angelica Di Lagno: “se la prima cosa che fai quanto torni su Instagram è tornare a seguire la tua ex ragazza, forse non hai mai smesso di pensarci”

Angelica Di Lagno è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, dopo la decisione di Daniele Dal Moro di non scegliere, si aspettava di ricevere una spiegazione. “Io l’ho trovata proprio una mancanza di rispetto. Non pretendevo di essere la scelta, c’era un interesse, stavamo bene. Sicuramente fare una scelta era pure difficile, ma anche per me, però poteva essere l’inizio di una conoscenza lontano dalle telecamere”, ha detto ai microfoni di Isa e Chia.

Tornato sui social, Daniele ha ricominciato a seguire su Instagram Martina Nasoni che sui social è stata minacciata di morte. Sulla scelta di Daniele di ricominciare a seguire Martina, Angelica dice: “non penso che loro due siano tornati insieme, anche se non lo posso sapere. Quello che, però, mi viene da pensare è che se quando ti ridanno il profilo Instagram la prima cosa che fai è tornare a seguire la tua ex ragazza forse non hai mai smesso di pensarci”.

Infine, Angelica aggiunge: “non so se abbia accettato il trono per ripicca o qualcosa di simile però il fatto di riseguirla mi ha lasciato perplessa “, ammette l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.