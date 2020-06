Gemma Galgani e Giovanna Abate insieme dopo Uomini e Donne: sorpresa ai fan

Gemma Galgani e Giovanna Abate, dopo la fine dei rispettivi percorsi al Trono Classico e Trono Over di Uomini e Donne, si sono riviste per fare una sorpresa a tutti i loro fan della rete.

Gemma Galgani dopo la fine di questa stagione televisiva al Trono Over di Uomini e Donne si porta a casa non solo la nuova conoscenza con Sirius, Nicola Vivarelli, ma anche una straordinaria amicizia con l’ex tronista Giovanna Abate.

Le due, che hanno condiviso insieme la delicata fase del programma adattata all’emergenza del coronavirus, non hanno mai nascosto di volersi un gran bene e di aver scoperto più di una somiglia nei loro caratteri. Quest’amicizia non ha colpito soltanto loro, ma anche il pubblico del piccolo schermo che ama quest’insolita coppia di amiche. Per questo motivo le due, dopo la fine del programma, hanno deciso di rivedersi per fare una sorpresa a tutti i loro fan.

Giovanna, che pare prenderà parte alla prossima edizione di Temptation Island con Sammy Hassan, ha pubblicato una stories su Instagram in cui appare più felice che mai mentre il suo hairstylist le aggiusta i capelli. L’ex tronista nella clip non è da sola con il suo parrucchiere di fiducia, ma c’è anche Gemma con loro.

Giovanna Abate e Gemma Galgani hanno annunciato una sorpresa dopo Uomini e Donne nella clip in questione, rivelando che stanno lavorando a qualcosa per tutti i loro fan. Le due non si sono sbilanciate più di tanto, anche se hanno lasciato qualche indizio a riguardo.

Uomini e Donne | Giovanna Abate annuncia una sorpresa ai fan con Gemma Galgani: “Starete a vedere”

Uomini e Donne non ha il merito, dunque, di creare soltanto fantastiche storie d’amore ma anche solidi rapporti di amicizia.

Giovanna Abate, come anticipato, si è lasciata andare a qualche indizio in merito alla sorpresa che lei e Gemma Galgani stanno preparando, rivelando che riguarda il magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi.

Le due, successivamente, hanno pubblicato un’altra clip che li ritrae fare una guerra con i cuscini, mentre un fotografo immortala quegli attimi in alcuni scatti. Che le due stiano realizzando un servizio fotografico, con tanto di intervista, dopo la fine del percorso a Uomini e Donne?

Molto probabilmente è questa la sorpresa di cui Giovanna e Gemma, tra l’altro lei ha festeggiato un importante traguardo, parlavano? Molto probabilmente sì, ma non ci resta che attendere venerdì, giorno d’uscita del magazine, per scoprirlo.

Quello che è certo è che Giovanna Abate e Gemma Galgani dopo Uomini e Donne sono più unite che mai. Che Ida Platano, migliore amica della dama, debba iniziare ad essere gelosa?