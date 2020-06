Foglie di guava per capelli folti e voluminosi, la ricetta da fare a casa

Per attivare la ricrescita dei capelli esistono alternative naturali molto efficaci, le foglie di guava sono alleati formidabili per capelli lunghi e sani.

Sia per gli uomini che per le donne, la perdita dei capelli è un problema comue che può causare disagio o fastidio. Nel gergo medico, questo disturbo viene definito alopecia. Lo stress, i disturbi ormonali, le carenze nutrizionali, l’ereditarietà o persino l’assunzione di determinati farmaci possono contribuire a questo. Ma se alcuni si affrettano verso i loro prodotti cosmetici

SULLO STESSO ARGOMENTO:Polvere di cheratina: una soluzione efficace contro l’alopecia

Come avere capelli bellissimi con le foglie di guava

Per avere i capelli sani, devi compiere i gesti giusti. Potresti iniziare col l’evitare questi 10 errori che commetti sempre quando ti lavi i capelli. Inoltre a seconda del tipo di capello, del colore e del taglio, la cura dei capelli necessita di attenzioni diverse.

I capelli sono un’ arma di seduzione e possono rendere un viso particolarmente attraente. Disturbicome come l’alopecia, rendono i capelli un punto debole piuttosto che un valore aggiunto.

La guava per attivare la ricrescita dei capelli

Madre natura ci offre una varietà di prodotti utilizzabili per molti scopi. Tra questi troviamo la guava, un frutto tropicale originario del Sud America, molto apprezzato per la sua polpa ma anche per le sue foglie. Ricche di antiossidanti, queste hanno proprietà formidabili in cosmetologia. In effetti, sono note per il loro potenziale per ridurre le macchie scure sulla pelle e ridurre l’acne, oltre a rallentare la caduta dei capelli e ad attivare il tono della fibra capillare. Un’azione dimostrata da uno studio comdotto per determinare l’efficacia di uno shampoo a base di erbe contenente, tra l’altro, estratti di foglie di guava.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Caduta capelli: 5 cattive abitudini che non sospettavi potessero causarla

Ecco un consiglio infallibile per favorire la crescita dei capelli:

Ingredienti:

Una manciata di foglie di guava

Un litro di acqua pura e filtrata

Preparazione:

Lavare le foglie di guava una ad una per rimuovere eventuali impurità e polvere che potrebbero essersi depositati sulle foglie. In una casseruola, versare un litro d’acqua e aggiungere le foglie di guava. Bollire l’acqua a fuoco basso per circa venti minuti. Filtrare la miscela e versare il liquido in un barattolo di vetro.

Applicazione:

Inizia lavando i capelli come al solito, strizzandoli accuratamente e asciugandoli all’aria aperta. Applica il liquido sui capelli puliti e asciutti a partire dalla radice fino alle punte eseguendo un massaggio sul cuoio capelluto per facilitare l’incorporazione degli ingredienti attivi della soluzione. Lasciare agire per 3 o 4 ore, quindi sciacquare i capelli con acqua tiepida. Ripeti l’operazione una o due volte alla settimana.

Dopo alcune settimane, noterai una diminuzione della perdita di capelli. Inoltre, saranno più resistenti, più voluminosi e lucenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Caduta capelli da stress: cause, prevenzione e rimedi



Ulteriori suggerimenti per attivare la ricrescita dei capelli

Se hai i capelli fragili, sfibrati o opachi, potrebbero essere necessarie cure nutrizionali regolari. Ecco gli assi principali su cui dobbiamo concentrarci per avere dei bei capelli:

Una dieta bilanciata

Alcuni cibi sono efficaci nel prendersi cura dei capelli e farli crescere più velocemente. Proteine ​​e aminoacidi solforati, presenti in lenticchie, mandorle, pollo e tuorlo di uovo, oligoelementi come zinco e vitamine B e C presenti nella maggior parte dei frutti e verdure, oltre al ferro, che si trova nelle ostriche, cozze, mandorle ecc. sono ottimi per rafforzare i capelli.

Idratazione adeguata

Inoltre, per prendersi cura dei capelli, è necessario bere abbastanza acqua. In effetti, l’acqua è essenziale per garantire il corretto funzionamento di tutte le cellule del corpo umano.

Crea maschere

Invece di usare prodotti chimici e lisciare i capelli con una piastra, sarebbe meglio nutrirli con ingredienti naturali. Le maschere a base di avocado, tuorlo d’uovo, olio d’oliva o olio di ricino possono migliorare l’aspetto dei tuoi capelli e renderli vitali. Tuttavia biisognerebbe eseguire test allergologici prima di applicare maschere a base di oli.

Massaggi regolari

Affinchè i principi attivi degli ingredienti attivi penetrino in profondità nel cuoio capelluto, sono necessari massaggi regolari. Questi aiuteranno a promuovere la microcircolazione e renderanno i capelli più forti e setosi.

Evitare lo stress

Lo stress disturba l’intero corpo umano ed è spesso accompagnato da perdita di capelli. Per regolare i tuoi stati emotivi, pratica sport e attività rilassanti come yoga o meditazione. Inoltre, vai a letto regolarmente e sempre alla stessa ora per dare al tuo corpo tutto il riposo che merita.

Scopri tutti i nostri Rimedi Naturali e tutorial nella sezione Salute e Benessere appositamente dedicata, troverai tantissimi articoli dedicati al miglioramento del tuo benessere psico-fisico tramandati da generazione in generazione.