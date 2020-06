Emma Marrone, bellezza naturale in spiaccia: la cantante si gode il mare della sua Puglia e incanta tutti. Capelli bagnati e viso acqua e sapone.

Emma Marrone incanta tutti e, al mare, sulle splendide spiagge della sua Puglia, si gode il sole, il mare e le prelibatezze culinarie in questi primi giorni d’estate. Bellissima, serena e totalmente naturale, la cantante salentina lascia tutti senza parole sfoggiando un look selvaggio. Capelli bagnati dall’acqua del mare, salsedine sulla pelle e prime tracce di abbronzatura sulla pelle.

Emma Marrone al mare: look selvaggio e boom di like

“Ordine del giorno: mangiare una frittura davanti al mare; lasciare che la salsedine si impossessi di tutto il mio corpo. Evviva“, scrive Emma nella didascalia che acocmpagna le foto scattate su una delle splendide spiagge pugliesi. Dopo essersi concessa un giro turistico ad Otranto, oggi, Emma che è una dei nuovi giudici di X Factor 2020, si è concessa una giornata rilassante in spiaggia condividendo alcune foto su Instagram e portando a casa migliaia di like e commenti.

Dopo la giornata in spiaggia, Emma ha regalato ai followers anche una sua esibizione musicale. A condividere i video è stata la sua manager-amica Francesca Savini, con lei in Puglia. Nei video condivisi da Francesca Savini, Emma canta mentre guida e con la sua voce omaggia Vasco Rossi sulle note di Albachiara e l’amico Tommaso Paradiso sulle note di “Ma lo vuoi capire”.

Sull’avventura di X Factor 2020 che la attende, Emma, oltre a svelare la reazione di Maria De Filippi, su Instagram, ha scritto: “Sono carica di energia positiva per affrontare questa nuova avventura,la stessa energia che spero di riuscire a trasmettere ai cantanti in gara! Come accade per tutte le prime volte” sono tanto emozionata,ma sono sicura che insieme ai miei colleghi giudici faremo del nostro meglio per dare alla “musica” il peso e lo spazio che merita!”.