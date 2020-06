Elisa Isoardi ha accettato di cambiare: dal prossimo settembre tornerà in video sempre sulla Rai con un altro programma storico

Elisa Isoardi cambia tutto, trasmissione e genere rimanendo però in Rai. Nei giorni scorsi la conduttrice cuneese aveva ufficializzato quello che ormai sapevano tutti, la chiusura di un programma storico come ‘La prova del cuoco’. Una scelta della Rai, non certo sua, ma ha dovuto assecondarla.

Anche perché al suo posto tornerà Antonella Clerici con ‘La casa nel bosco’, nuovo format all’ora di pranzo che parlerà anche di cucina.

Ed Elisa che farà? Dopo settimana di incertezza, il suo destino è stato deciso. La Isoardi passerà alla domenica mattina per rilanciare uno storico programma di informazione. Sarà infatti lei a condurre la nuove edizione di ‘Check-up’ che torna dopo 18 anni di assenza. Un programma di medicina e di consigli per la salute forse non è il massimo. Ma in fondo è meglio che stare a casa e guardare gli altri in attesa di trovare una nuova occasione importante.