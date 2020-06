Elga e Serena Enardu contro Karina Cascella: “Cretina!” Lei interviene

Serena Enardu ed Elga hanno attaccato Karina Cascella su Instagram, affermando che il botox le avrebbe dato alla testa in quanto le avrebbe attaccato dal punto di vista fisico. L’opinionista di Barbara d’Urso ha negato di averle offese e ha provato a chiarire la faccenda con le due, ma non le avrebbero risposto.

Serena Enardu non può certo dire che si annoia in questi giorni. Prima è finita al centro della polemica per la sua storia con Pago ed ora lei e la sua gemella Elga Enardu hanno litigato con l’opinionista Karina Cascella, ma procediamo con calma. Che cosa è successo?

Serena ed Elga, anche se quest’ultima non ha fatto nomi al contrario della sua gemella, hanno dichiarato sui rispettivi profili social che l’opinionista di Barbara d’Urso le avrebbe offese e criticate dal punto di vista fisico, insinuando che si siano fatte un po’ troppo ritocchini dal chirurgo per apparire più belle.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pago senza freni dopo Serena Enardu: “Ho ricevuto proposte indecenti”

“Ma è possibile al giorno d’oggi ci siano ancora persona che attaccano gli altri accusandoli di essere rifatti?” ha esordito Serena, che di recente ha accusato Pago di volere fare la vittima. “Karina, prenditi una vacanza” ha aggiunto. “Quella che si è rifatta il seno due volte sono io, quella che si è rifatta tutta la faccia, e anche il seno sei, tu. Si vede che il troppo botox ti ha dato alla testa” ha concluso.

Più diplomatica, invece, è stata Elga che si è limitata a darle della cretina, dopo che quest’ultima avrebbe insinuato che si sia rifatta il seno.

Elga e Serena Enardu hanno attaccato Karina Cascella e la risposta di quest’ultima non è tardata ad arrivare.

Karina Cascella fa una precisazione su Elga e Serena Enardu: “Non l’ho mai detto”

Karina Cascella ha subito precisato sul suo profilo Instagram di non aver mai offeso dal punto di vista fisico Elga e Serena Enardu, ammettendo di aver criticato quest’ultima per la sua relazione con Pago ma non di certo per il fattore estetico, ma non solo.

L’opinionista di Barbara d’Urso ha anche ammesso che ha provato a chiarire il malinteso contattando Serena in privato, provando anche a chiamarla, ma quest’ultima non avrebbe mai risposto per chiarire la cosa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Karina vs Gemma e Sirius: “a letto schiatta”

“Non ho mai fatto delle stories in cui parlo male di Serena dal punto di vista fisico” ha ammesso Karina Cascella su Serena Enardu, che di recente ha difeso Giulia De Lellis e Andrea Damante. “Credo si sia confusa con qualcun altro o che le abbiano riportate delle informazioni del tutto sbagliate” ha provato a spiegare l’opinionista. “Ho provato a contattarla in privato, ho il suo numero, ma non ho ricevuto nessuna risposta”.

“Essendo io una persona corretta, volevo farle presente che si stava sbagliando perché non ho mai detto quelle cose sul suo conto o sul conto della sorella” ha proseguito l’opinionista di Barbara d’Urso. “Spesso ho parlato del suo rapporto con Pago, non lo nego, ma non l’ho mai offesa per il suo aspetto fisico” ha subito chiarito. “Spero che quando si accorgerà di aver capito male, e che non ho mai detto certe cose sul conto, possa cancellare quei video”.

“Sono un po’ basita da tutto ciò, perché non ho mai pubblicato contenuti del genere. Se lo avessi fatto, li avreste visti tutti” ha proseguito spiazzata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello Vip | Sossio Aruta si ricandida: “Farò come Patrick!”

“Detto questo, vi chiedo per favore di non girarmi più nulla sulla faccenda perché non mi interessa” ha aggiunto Karina Cascella su Serena ed Elga Enardu. “Non ho fatto nulla di male, non ho mai parlato in maniera negativa del loro aspetto e da persona adulta ho provato a chiarire la faccenda ma non ho ricevuto nessuna risposta” ha concluso l’opinionista.

“Evidentemente un motivo ci sarà, posso però assicurarvi che io sono apposto con la mia coscienza” ha concluso, mentre le gemelle Enardu hanno preferito non parlare più dell’argomento.

E’ guerra tra le gemelle Enardu e Karina Cascella e mai nessuno si sarebbe aspettato una discussione del genere sui social. Anche se l’opinionista di Barbara d’Urso ha provato, a detta sua, a voler chiarire il malinteso, ma le due non ne hanno voluto sapere nulla della vicenda dopo le accuse fatte sui social. Serena, che è stata paragonata a Miriana Trevisan, ed Elga vorranno chiarire il malinteso con Karina?