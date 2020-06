Serena Enardu come Miriana Trevisan? Pago: “Ora non posso dirlo”

Serena Enardu è come Miriana Trevisan? Pago, recentemente intervistato dai microfoni de I Lunatici, si è sbilanciato in merito ad un possibile ritorno di fiamma con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Pago, in piena promozione del suo nuovo singolo Tu lo sai e del suo libro Vagabondo per amore, è tornato a parlare della fine della sua relazione con Serena Enardu.

L’artista sardo, ai microfoni de I Lunatici, ci ha tenuto a ribadire che per lui le porte per l’ex tronista di Uomini e Donne non sono chiuse. In quanto nessuno può dire cosa potrebbe accadere in futuro, visto che dopo aver interrotto il suo matrimonio con Miriana Trevisan dopo tre anni c’è stato un ritorno di fiamma.

Ritorno che ha dato la luce a Nicola, il loro figlio, prima che decidessero di separare ancora una volta le loro strade sentimentali.

“Durante il corso della mia vita, ho imparato che quando chiudo una storia d’amore non è detto che non se ne possa riparlare” ha rivelato il cantante, che anche in una recente intervista era sembrato predisposto a ritornare con Serena. “Quando il mio matrimonio con Miriana arrivò al capolinea, tre anni dopo ritornammo insieme e facemmo un figlio” ha spiegato l’artista sardo. “Non posso dirlo se tornerò o meno con Serena, il futuro è qualcosa che nessuno può prevedere” ha concluso.

Pago vuole ritornare con Serena Enardu dopo la rottura? Il pubblico del web sembra essere convinto che da parte del cantante la storia non sia mai finita.

Pago dopo la delusione con Serena Enardu svela in che rapporti è con Miriana Trevisan

Pago, dopo essersi sbilanciato in merito ad un suo ipotetico ritorno con Serena Enardu, ha anche fatto chiarezza sul suo rapporto con la ex moglie Miriana Trevisan.

L’ex concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip ha ammesso che ora ha un ottimo rapporto con lei, ma che prima c’è stata qualche incomprensione.

“Io e Miriana siamo in ottimi rapporti” ha svelato Pago su Miriana Trevisan, lei tra l’altro è anche intervenuta in merito alla sua rottura con Serena Enardu. “Abbiamo compreso che bisogna avere un certo tipo di tranquillità, anche se inizialmente abbiamo avuto qualche problema” ha ammesso il cantante.

“Ho notato però che capita molto spesso nelle coppie in cui si sono figli” ha osservato Pacifico Settembre. “Quando una coppia arriva a separarsi, c’è sempre qualche incomprensione di troppo” ha aggiunto. “Ora siamo in ottimi rapporti, le cose tra noi vanno bene”.

Pago dopo la rottura con Serena Enardu sembra essere concentrato più che mai a conquistarsi il suo spazio nel mondo dell’arte e dello spettacolo, sperando che i suoi nuovi progetti possano toccare il cuore del pubblico.