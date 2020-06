Grave lutto per l’ex concorrente del Grande Fratello, Veronica Ciardi e compagna del calciatore Federico Bernanrdeschi: morto il padre.

Grave lutto per Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello ed oggi compagna del calciatore Juventus Federico Bernardeschi da cui ha avuto una figlia. E’ morto il padre di Veronica che, su Instagram, gli ha dedicato delle toccanti parole, piene di tutto l’amore che una figlia può provare per un genitore.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grave lutto per Rino Gattuso | Morta la sorella a soli 37 anni

Lutto per l’ex concorrente del Grande Fratello Veronica Ciardi, il toccante addio al padre: “un dolore così profondo non l’ho mai provato”

“Un dolore cosi? profondo non l’ho mai provato. Mi sembra quasi innaturale per quanto sia fisico oltre che emotivo. Sento l’anima contorcersi dentro al mio corpo e provo dolore. Voglio scrivere tutto questo forse un po’ per lasciare che fluisca, magari si attenua? Cosa si fa in questi casi? Si aspetta? Mi affido al tempo? Non lo so proprio”, scrive Veronica Ciardi pubblicando una foto in cui si lascia abbracciare dal padre.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Asia Argento colpita da un grave lutto: “Non ci sono parole”

Un dolore enorme quello di Veronica che si affida al padre per riuscire a superare una sofferenza difficile da sopportare:

“Papo mi affido totalmente a te. In questo mio monologo abbastanza confuso (forse), credo e spero di aver lasciato fluire un po’. Ricordati che ho passato tutto il mio tempo ad emularti, ad amarti, a sognare come te, a parlare come te. Siamo stati un incastro d’amore potente e meraviglioso, un rapporto che non si puo? spiegare”, scrive ancora la Ciardi.

Infine, nonostante il dolore, la Ciardi promette al padre di tornare a vivere esattamente come le ha sempre insegnato lui: “Ti prometto anche che continuerò a viaggiare e scoprire pezzi di mondo, come facevamo insieme. Tu però, dammi la tua mano. Ti amo. Per sempre tua. In ogni respiro. In ogni attimo. Nell’eternità (piccola di papo)”, conclude la compagna di Federico Bernanrdeschi.