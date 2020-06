Gravissimo lutto per Rino Gattuso: a soli 37 anni è morta la sorella dell’allenatore del Napoli, raggiunto dalla tragica notizia mentre dirigeva l’allenamento.



Gravissimo lutto per Rino Gattuso. A soli 37 anni, infatti, è morta la sorella dell’allenatore del Napoli che ha appreso la tragica notizia mentre dirigeva l’allenamento della squadra partenopea sul campo di Castel Volturno. Una tragedia che ha colpito l’intera famiglia Gattuso.

Morta la sorella di Gattuso: aveva solo 37 anni

Come fa sapere il Corriere dello Sport, una tragedia ha colpito la famiglia dell’ex calciatore del Milan e della Nazionale ed oggi allenatore del Napoli, Rino Gattuso. A 37 anni è venuta a mancare la sorella Francesca che, da inizio febbraio era ricoverata a Varese dopo essere stata colta da un malore.

La sorella dell’allenatore del Napoli si era sentita male lo scorso 3 febbraio. Come riferisce il Corriere dello Sport, quel giorno, Gattuso si trovava in trasferta contro la Sampdoria lasciando Genova per raggiungere Varese non presentandosi in conferenza stampa per la partita contro la Sampdoria. Francesca gattuso viveva a Gallarate, in provincia di Varese, così come la famiglia dell’allenatore.

Oggi, la tragica notizia della morte della 37enne che Gattuso ha ricevuto mentre dirigeva l’allenamento del Napoli.

Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca. pic.twitter.com/h6CEFrzAUz — AC Milan (@acmilan) June 2, 2020

“Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca“, ha scritto il Milan in un tweet.

Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 2, 2020

“Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca”, è invece, il messaggio del Napoli