Uomini e Donne | Karina vs Gemma e Sirius: “a letto schiatta”

Karina Cascella contro Gemma Galgani e Sirius di Uomini e Donne: “lui è vergognoso. Lei sta perdendo il cervello, a letto schiatta”.

Karina Cascella si scaglia contro Gemma Galgani e Sirius. L’ex opinionista di Uomini e Donne, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, commenta la conoscenza della dama di Torino con il 26enne condannando l’atteggiamento di entrambi. Karina che in passato ha anche difeso Gemma, stavolta, non condivide la sua scelta di conoscere un ragazzo così giovane.

Karina Cascella contro Gemma e Sirius di Uomini e Donne: “lui vergognoso, lei sta perdendo il cervello”

Karina Cascella si scaglia contro Gemma Galgani e Sirius che è finito nella bufera per la presenza di una presunta fidanzata con cui sarebbe d’accordo per partecipare a Uomini e Donne. Dopo aver visto l’ultima puntata del programma nel corso della quale Gemma e Sirius hanno avuto i primi screzi, Karina ha commentato l’accaduto su Instagram.

“Ma lui è vergognoso, io boh. Ma quale ca…o di emozioni.. Gemma tu stai perdendo il cervello. Ma veramente, basta, svegliati. Ma non è veramente ridicolo che un ragazzo di 26 anni e una donna di 71 debbano stare lì a parlare e litigare sulle telefonate? Vergognoso tutto ciò. Guarda che sbarbatello. Lui è il nipote. Lei è anziana, potrebbe essere sua nonna”, dice Karina.

“Questo per avere cinque minuti di visibilità sta facendo questa figura di me##a. Ma ha Instagram? Perché è veramente assurdo tutto ciò, lui è disposto a tutto pur di stare 10 minuti in televisione. Poi mi farà vedere quando sono nel letto… io vorrei essere lì per vedere la scena. Che devono fare… se lo fa un poco più forte, schiatta là. Ci rimane stecchita”, aggiunge la Kascella.

Karina, poi, rivolge alcune domande a Sirius esortandolo a risponderle. “Vorrei chiedergli se davvero lui pensa che siamo così stupidi da credere che a lui piaccia veramente Gemma. Davvero pensi di prenderci tutti in giro? Seconda domanda, perché non ci racconti cosa ti piace fisicamente di Gemma? Cosa ti attrae di lei… Così, per curiosità”, conclude Karina che aveva già criticato Gemma.