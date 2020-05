Uomini e Donne | Sirius come Sara Affi Fella: la segnalazione

Uomini e Donne | Sirius, Nicola Vivarelli, ha commesso lo stesso sbaglio di Sara Affi Fella al Trono Classico? Secondo una segnalazione, il corteggiatore di Gemma Galgani al Trono Over sarebbe già fidanzato e avrebbe l’appoggio della famiglia.

Uomini e Donne continua a regolare colpi di scena al suo fedele pubblico, nonostante sia quasi giunto alla fine di questa stagione televisiva.

Tanto ha fatto parlare, inutile negarlo, la presenza al Trono Over di Sirius, Nicola Vivarelli, che a soli 26 anni ha scelto di corteggiare Gemma Galgani, che all’anagrafe ha 71 anni.

Il pubblico non ha mai creduto in questa conoscenza, convinto che il giovane cavaliere sia interessato soltanto alla visibilità che il programma può portare e non realmente convinto di volere iniziare una relazione con la Galgani, che invece sembrerebbe essere totalmente persa di lui. A confermare questa tesi, purtroppo, ci pensa Biagio D’Anelli, fedele opinionista di Barbara d’Urso, che ha rivelato che Nicola ha preso parte al programma soltanto per puro interesse in quanto sarebbe già fidanzato, ma non finisce qui.

Biagio riporta che non solo Nicola è fidanzato, ma che la sua famiglia sarebbe a conoscenza di tutto ciò e supporterebbe il figlio in quest’avventura. Visto che in più di un’occasione sua madre è intervenuta, privatamente, per congratularsi con Gemma, che di recente ha replicato alle accuse del suo ex Giorgio Manetti.

Sirius di Uomini e Donne è già fidanzato e prende in giro pubblico e redazione proprio come fece qualche tempo Sara Affi Fella? L’ex tronista, infatti, era una delle protagoniste del programma nonostante a casa avesse un fidanzato. Anche su Sirius, invece, l’opinionista di Barbara d’Urso non sembra avere dubbi.

Sirius prende in giro Gemma Galgani a Uomini e Donne? Parla Biagio D’Anelli

Sul web, come prevedibile, la notizia che vedrebbe Sirius, Nicola Vivarelli fidanzato sta già diventando virale e in molti si chiedono se quanto detto da Biagio D’Anelli sul corteggiatore di Gemma Galgani corrisponda alla verità.

Ovviamente al momento non ci sono prove concrete di quanto affermando dall’opinionista su Sirius del Trono Over di Uomini e Donne, che è stato invece difeso da Lorenzo Riccardi, ma probabilmente l’argomento verrà affrontato in programma visto che quasi sicuramente la notizia sarà riportata anche alla dama, che durante la scorsa registrazione ha chiesto maggiori chiarimenti in merito ad una presunta chat con Valentina Autiero.

Sirius sta prendendo in giro Gemma Galgani a Uomini e Donne? Il pubblico, in più di un’occasione, ha rivelato di non credere nella buona fede del ragazzo e spesso sul web ha indagato fino e a fondo sui suoi profili social per trovare elementi contro la sua persona.