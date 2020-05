Uomini e Donne | Gemma contro Giorgio: “Con lui ho perso la dignità”

Uomini e Donne | Gemma Galgani, la protagonista indiscussa del Trono Over su canale 5, recentemente intervistata dal settimanale dedicato al programma di Maria De Filippi, ha replicato agli attacchi del suo ex fidanzato Giorgio Manetti.

Uomini e Donne, non è di certo un mistero, ha fatto sognare milioni di telespettatori con la storia d’amore nata tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, da tempo purtroppo giunta al capolinea. I due, dal momento della rottura, hanno sempre dichiarato di non avere nulla l’uno contro l’altro, ma continuano a mandarsi frecciatine a distanze.

Tant’è che spesso il pubblico del piccolo schermo, che ricorda ancora con affatto lo speciale in prima serata a loro dedicata dove Gemma provò a riconquistare invano il cuore del suo ex, spera possano ritornare insieme, ma il cuore del Gabbiano è felicemente impegnato mentre la dama è ancora in cerca del suo cavaliere. Nonostante ciò non disdegna nel commentare il percorso al Trono Over della sua dama. In particolare la sua ultima conoscenza, quella con Nicola Vivarelli, un giovane di soli 26 anni contro i 71 della dama.

Il Gabbiano ha categoricamente stroncato questa conoscenza, affermando che il giovane Sirius è interessato soltanto alla fama e non a lei, che non avrebbe mai il coraggio di andare fino in fondo in un rapporto carnale. Ma non solo, ha anche accusato la Galgani di aver perso qualsiasi tassello di dignità. La dama, intervistata dal settimanale dedicato al programma di Maria De Filippi, ci ha tenuto a replicare ai nuovi attacchi subiti.

Gemma ha replicato agli attacchi di Giorgio Manetti, affermando che lei ha perso la dignità in un momento ben preciso, facendo ovviamente riferimento al suo percorso al programma. Ovvero quando si frequentava con lui, considerato che oltre ad uscire con lei frequentava apertamente altre donne. Ma all’epoca, almeno in apparenza, alla dama sembrava andare bene pur di averlo stretto al suo fianco.

“Io ho perso la dignità quando uscivo con lui” ha tuonato la dama. “L’ho persa quando ho accettato tutte le donne con cui continuava ad uscire quando ci frequentavamo” ha proseguito. “Ero diventata lo zerbino d’Italia, accettavo qualsiasi cosa facesse” ha spiegato. “In quel momento ho perso la mia dignità, non ora” ha concluso.

Gemma Galgani ha stroncato Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne, sperando che il cavaliere la smetta di commentare il suo percorso al Trono Over.

Gemma Galgani rivela cosa l’ha colpita di più di Nicola Vivarelli al Trono Over di Uomini e Donne

Gemma Galgani, dopo aver replicato per le rime alle accuse del suo ex fidanzato Giorgio Manetti del Trono Over, ci ha tenuto a precisare che ovviamente non rinnega nulla della sua relazione passata, anzi.

La dama, come nel corso degli anni ci ha insegnato, non ha mai rinnegato i sentimenti che ha provato nel corso della sua permanenza negli studi di Uomini e Donne, ma non può di certo negare che in quel preciso momento della sua vita, come ricorderanno i telespettatori più attenti, lei ha sofferto e non poco a causa del suo incerto rapporto.

“Ci tengo a precisare che non rinnego assolutamente nulla del nostro amore e di quello che ho fatto” ha precisato Gemma Galgani di Uomini e Donne, che di recente è stata stroncata da Karina Cascella. “Giorgio resta comunque uno degli uomini che ho più amato durante la mia vita” ha poi spiegato. “Io ho fatto di tutto per far funzionare la nostra storia, sono stata davvero male per lui” ha concluso la dama, che ora è al settimo cielo durante la sua conoscenza con Sirius, Nicola Vivarelli.

Durante il corso dell’intervista, la dama ci ha anche tenuto a precisare cosa l’ha colpita del suo giovane corteggiatore.

“Di Nicola mi ha colpito la sua parlantina, è uno che cattura” ha spiegato la dama del Trono Over. “E’ un ragazzo estremamente gentile, molto premuroso ma soprattutto ha sempre dimostrato una certa educazione nei confronti di tutti qui” ha aggiunto Gemma. “Una persona libera, con una forte disciplina” ha concluso.

Gemma ha rivelato cosa l’ha colpita di Nicola Vivarelli. Elementi che non hanno colpito soltanto lei, ma anche Valentina Autiero che non ha mai nascosto di avere un certo interesse nel conoscere il suo corteggiatore, che non disdegna i commenti che spesso riceve in puntata da parte sua.

La conoscenza di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a Uomini e Donne, la dama ha anche discusso con Valentina per lui, prosegue a gonfie vele ma il pubblico del piccolo schermo non è convinto andrà avanti ancora per molto. Ma loro sono pronti a stupirci tutti, staremo a vedere.