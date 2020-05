Gemma Galgani scrive a Giordana Angi dopo Amici: “Grazie per aver …”

Gemma Galgani ha scritto a Giordana Angi dopo la semifinale di Amici Speciali di Maria De Filippi andata in onda ieri sera.

Gemma Galgani non ha mai nascosto di essere una grande fan di Amici di Maria De Filippi. La dama del Trono Over di Uomini e Donne non si è mai persa una puntata del talent show, non nascondendo mai quali sono le sue preferenze artistiche. Per questo motivo non stupisce che ieri, dopo la fine della messa in onda della semfinale, la Galgani abbia scritto un pensiero per Giordana Angi, ringraziandola per aver portato sul palco una cover di Édith Piaf.

“Ci tenevo a ringraziarti Giordana, per aver portato sul palco quest’interpretazione sublime” ha scritto Gemma Galgani a Giordana Angi dopo Amici Speciali, che purtroppo non è arrivata in finale. “Sei riuscita a farci percepire tutta la forza dell’amore che percepiva quella famosa artista, che tanto ha saputo amare” ha proseguito la dama di canale 5. “Ma che purtroppo tanto ha sofferto per amore” ha concluso la Galgani. “Un’esecuzione sublime!” ha aggiunto.

Amici Speciali | Il messaggio di Gemma Galgani per Giordana Angi e la produzione

Dopo la messa in onda della semifinale di Amici Speciali, la dama ci ha tenuto a scrivere dei ringraziamenti anche a tutta la produzione del programma che nonostante il periodo difficile che tutti stiamo vivendo riesce ancora a permettere al pubblico di godere dell’arte dell’intrattenimento.

“Ci tengo a ringraziare anche Amici, che riescono a portare sul piccolo schermo lo spettacolo” ha scritto Gemma Galgani su Instagram, che di recente ha replicato alle accuse del suo ex Giorgio Manetti. “Chi n’è orfano, di passione o professione, lo ha apprezzato!” ha concluso la dama di canale 5. “E grazie anche a te Giordana” ha concluso.

Gemma Galgani ha ringraziato Giordana Angi su Instagram, i fan dell’artista hanno a loro volta apprezzato il gesto della dama del parterre di Uomini e Donne.