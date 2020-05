Trono Over | Valentina Autiero ammette: “Sirius? Mi ha colpita subito”

Trono Over | Valentina Autiero, recentemente intervistata dal magazine dedicato a Uomini e Donne, ha rivelato di essere rimasta colpita fin da subito da Sirius, Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani.

Indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è sicuramente la dama Valentina Autiero, che durante il corso della sua permanenza nel dating show di Maria De Filippi ha sempre dimostrato di volersi mettere in gioco per trovare l’uomo della sua vita.

Valentina ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo per i suoi modi schietti e sinceri. Tant’è che la dama non ha mai nascosto di essere rimasta colpita da Sirius, Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani, con cui vorrebbe scambiare quattro chiacchiere a telecamere spente.

“Non ho mai nascosto di provare una certa curiosità di uscire con Nicola” ha rivelato Valentina Autiero colpita da Nicola Vivarelli al Trono Over. “Mi ha colpita fin da subito, da quando l’ho vista entrare con la sua divisa” ha ammesso facendo ingelosire Gemma Galgani.

Valentina Autiero del Trono Over di Uomini e Donne: “Gemma mi ha dato fastidio”

Valentina Autiero da quando ha manifestato un certo interesse nel conoscere Nicola Vivarelli a Uomini e Donne, ha attirato su di sé le antipatie di Gemma Galgani, che l’ha accusata di non essersi mai messa in gioco durante la sua permanenza negli studi Elios di Roma.

La dama del Trono Over ha rivelato di esserci rimasta molto male di fronte a questa accusa, in quanto lei più volte si è messa in gioco soltanto che le cose non sono mai andate come avrebbe desiderato.

“Non posso nascondere che mi ha dato fastidio quando Gemma mi ha accusato di non aver mai costruito niente in 5 anni nel programma” ha premesso Valentina Autiero su Gemma Galgani, tra l’altro la storica protagonista della trasmissione di recente l’ha accusata di sentirsi di nascosto con Nicola.

“Quando sappiamo tutti che non è vero, mi sono sempre messa in gioco” ha spiegato la dama. “Si è anche permessa di andare nel mio privato, affermando che ho una vita priva di contenuti” ha confidato amareggiata. “E non accetto questo tipo di giudizi” ha concluso.

Valentina Autiero del Trono Over purtroppo ha scatenato le ire di Gemma Galgani, puntando gli occhi su Nicola, che non ha mai nascosto di apprezzare i complimenti della dama. L’eccessiva gelosia della Galgani sembra però innervosire il giovane Sirius, che quest’ultimo possa accettare la proposta di Valentina di scambiarsi il numero ed iniziare una conoscenza? Staremo a vedere.