Giulia De Lellis debutta come conduttrice sul web: l’annuncio

Giulia De Lellis è pronta a debuttare come conduttrice sul web. La fidanzata di Andrea Damante avrà uno spazio tutto suo su ZWeb Tv.

Giulia De Lellis ne ha fatta di strada da quando ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo scendendo le scale di Uomini e Donne come corteggiatrice del suo attuale compagno Andrea Damante.

L’esperta di tendenze più amata del piccolo schermo, dopo l’esordio da scrittrice e poi da attrice, è pronta a fare l’ennesimo debutto. Questa volta Giulia si lancerà nel mondo della conduzione! Che cosa condurrà?

Giulia, tra l’altro di recente si è mormorato fosse incinta, condurrà uno spazio sul web, attraverso il portale ZWeb Tv, interamente dedicato al beauty e al make up, argomenti di cui parla spesso sul suo profilo Instagram.

Giulia De Lellis debutta come conduttrice sul web ed ad annunciarlo è proprio la rete che ha voluto darle questa importante opportunità.

Giulia De Lellis alla guida di un programma di beauty e make up su ZWeb Tv

Giulia De Lellis è pronta a lanciarsi in questa nuova avventura sul web, che come accennato tratterà di uno spazio dedicato al trucco e al prendersi cura di se stessi. La fidanzata di Andrea Damante non è l’unica a lanciasi in questo nuovo progetto.

Il canale, infatti, annuncia che avranno uno spazio tutto loro anche Fra Ferragni, i membri di Casa Surace e anche The Pozzolis Family, ma non solo. Tanti sono i nomi dei personaggi più amati del mondo del web a debuttare su una televisione interamente virtuale, ma torniamo allo spazio di cui si occuperà Giulia.

“Giulia è pronta per questa nuova avventura, ma quale sarà il nome del suo format?” inizia così l’annuncio che comunica la nuova avventura della De Lellis, che di recente non ha perdonato un gesto di Damante. “Al momento non possiamo dirvi tanto, è ancora tutto top secret, ma chiedetelo direttamente a Giulia” prosegue il comunicato. “Non ci ha ancora raccontato cosa aveva in mente, ma sappiamo per certo che darà consigli sul Make – up, Beauty e tanto altro ancora” si conclude così l’annuncio. “Noi pendiamo dalle sue labbra“.

Giulia De Lellis condurrà un programma sul make up e i suoi fan non vedono l’ora di poterla ammirare in questa nuova avventura. Perché come sempre Giulia non ha paura di lanciarsi in nuove e avvincenti sfide.