Luca Argentero e Cristina Marino presentano ai fans la loro piccola Nina Speranza: la compagna dell’attore pubblica la prima foto della figlia.

Innamorati persi della loro prima figlia, Cristina Marino e Luca Argentero hanno deciso di condividere la loro felicità con i fans. Dopo aver annunciato la nascita della piccola Nina Speranza, la compagna dell’attore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la prima, tenerissima foto della sua bambina conquistando tutti i fans.

Luca Argentero e Cristina Marino: ecco la prima, tenera foto della figlia Nina Speranza

Cristina Marino ha vissuto gli ultimi mesi di gravidanza in quarantena. Al suo fianco c’era il compagno Luca Argentero che ha festeggiato con lei anche il suo 42esimo compleanno. Dopo aver annunciato la nascita della figlia Nina Speranza, Cristina Marino ha pubblicato anche la sua prima foto.

Nello scatto, la piccola appare di spalle, con una tutina a righe e un cappellino rosa. Una foto che ha fatto impazzire i followers della Marino che sta lentamente tornando ad essere sempre più presente sui social.

“Tu”, ha scritto semplicemente la Marino a corredo della prima foto della sua bambina. L’influencer sta vivendo le sue prime settimane da mamma scoprendo l’emozione di crescere una neonata insieme a Luca Argentero che ha ammesso di aver capito tante cose da quando è diventato padre.

La nascita della piccola Nina Speranza, dunque, è il coronamento del grande amore di Cristina e Luca che, insieme, sono diventati per la prima volta genitori.

“Sono molto orgogliosa di lui e se per indole sarei gelosa (anche Luca lo è), ho capito che in questo caso è inutile: se le altre donne lo guardano non mi preoccupo perché lui non mi dà motivo di dubitare. Certo, a volte ci sono fan che esagerano e io, che non sopporto la maleducazione, mi infastidisco”, ha confessato la Marino a Confidenze. “Siamo diversi: io fumantina e poco diplomatica, lui misurato e pacato. Ma mi sta insegnando a mantenere la calma”, ha concluso.