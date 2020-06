Pago senza freni dopo Serena Enardu: “Ho ricevuto proposte indecenti”

Pago, dopo la recente rottura con Serena Enardu, è stato intervistato dalla trasmissione I Lunatici dove ha rivelato di aver ricevuto non poche proposte indecenti.

Pago dopo la rottura con la sua ex compagna Serena Enardu, e reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, ha deciso di levarsi qualche sassolino dalla scarpa, raccontando numerosi retroscena appartenenti alla sua vita.

L’artista sardo, recentemente intervistato dalla trasmissione radio I Lunatici, ha rivelato che non di rado sui suoi profili social riceve proposte indecenti da parte delle fan. Queste non si limitano soltanto a fare delle richieste piuttosto bizzarre e spinte verso il cantante, ma gli inoltrano anche video o scatti abbastanza intimi.

“Mi sono arrivate tantissime richieste strane” ha rivelato il cantante, che durante il corso dell’intervista ha parlato anche del suo rapporto con Miriana Trevisan. “Mi mandano delle cose osé e mi fanno tante proposte indecenti” ha spiegato Pacifico Settembre. “Molte sono anche abbastanza spudorate, direi” ha aggiunto. “Mi chiedono di inviare foto di mani e piedi, ma anche altro!”

Pago ha ricevuto proposte indecenti su Instagram e non si aspettava un risvolto del genere sui social dopo il suo ritorno sul piccolo schermo.

Serena Enardu | Pago pronto al “perdono”? Lui: “Non escludo nulla”

L’ex fidanzato Serena Enardu, oltre a parlare delle proposte indecenti che ha ricevuto, si è sbilanciato anche in merito al suo rapporto, che sembra essere arrivato al capolinea in maniera definitiva. Anche se Pago non è del tutto convinto di questo, in quanto durante il corso della sua vita ha imparato a non escludere nulla di quello che il futuro potrebbe riservarci.

Diversamente, invece, la pensa l’ex tronista di Uomini e Donne. Se Pago pensa ad un ritorno di fiamma con Serena Enardu, affermando di non averle chiuso le porte, di tutt’altro pensiero sembra essere che lei che con il cantante non vuole averci nulla a che fare.

Tant’è che ha più volte confidato di averlo bloccato da tutti i suoi contatti social.

Pago e Serena Enardu, purtroppo o per fortuna, dipende dai casi, sembrano essere arrivati al capolinea della loro storia d’amore.