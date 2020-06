Temptation Island | Filippo Bisciglia annuncia: “Siamo pronti a partire”

Temptation Island | Filippo Bisciglia ha annunciato sul suo profilo Instagram che l’isola delle tentazioni è pronta ad ospitare i nuovi protagonisti per l’edizione 2020.

Temptation Island è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani. Dopo alcuni momenti di incertezza, in quanto non era possibile stabilire o meno se la trasmissione simbolo dell’estate televisiva potesse regolarmente andare in onda a causa dell’emergenza del coronavirus, è possibile confermare il suo ritorno in tv.

Ad ufficializzarlo, dopo numerose indiscrezioni trapelate in rete, è il conduttore Filippo Bisciglia su Instagram che pare che quest’anno sarà al timone di un’edizione mista, che vedrà sia persone comuni sia personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo mettere a dura prova il proprio amore.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pamela Camassa incinta? | Filippo Bisciglia e una foto svelano la verità

Filippo, come tradizione vuole, ha pubblicato la foto di rito di ogni anno, per annunciare l’inizio di questa nuova avventura.

“Eccola, questa che vi mostro è una delle tre foto porta fortuna che pubblico ogni anno prima dell’inizio” ha annunciato Filippo Bisciglia prima di Temptation Island. “Lo scatto non è recente, è stata scattata due anni fa, ma non potevo non metterla” ha spiegato.

“Il motivo? Beh è la prova che stiamo per partire!” ha dichiarato il conduttore sull’inizio del programma, tra l’altro di recente la redazione ha smascherato Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che avevano rivelato di aver rifiutato di prendere parte al progetto ma nessuno gli aveva chiesto di partecipare.

Filippo Bisciglia: la dedica al pubblico prima di Temptation Island

Filippo Bisciglia, oltre ad annunciare l’inizio di Temptation Island 2020, si è lasciato andare ad una piccola dedica per il pubblico del piccolo schermo, definendo l’isola delle tentazioni come il loro programma e non soltanto suo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Gemma Galgani e Nicola in vacanza dopo il bacio? Parla lui

“Il nostro programma è pronto a tornare” ha ammesso Filippo Bisciglia, tra l’altro una coppia famosa ha rifiutato di partecipare all’edizione di quest’anno. “Sì, dico NOSTRO perché sono convinto che sia mio ma soprattutto vostro” si è lasciato andare il conduttore.

Filippo Bisciglia è pronto a tornare con Temptation Island e il pubblico non attendeva altro che il suo ritorno sul piccolo schermo.