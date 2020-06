Bobo Craxi investito a Roma | le condizioni del noto politico

Bobo Craxi protagonista suo malgrado di un fatto di cronaca. A Roma è stato investito da una poliziotta e costretto ad una visita in ospedale

Bobo Craxi protagonista involontario di una brutta avventura per le strade di Roma. Il politico, primo figlio di Bettino Craxi, lo ha voluto raccontare direttamente prima ancora che la notizia si diffondesse. É stato vittima di un incidente stradale che ha richiesto il ricovero in ospedale anche se adesso sta bene tanto da scrivere un post per spiegare cosa era successo. Stava camminando nel centro di Roma quando è stato investito da una poliziotta che guidava a suo dire contromano. E così l’hanno dovuto portare al Santo Spirito per effettuare dei controlli.

A farlo sapere è stato lo stesso Bobo Craxi con un post. Ha spiegato di non voler pubblicare nessuna foto perché non è nel suo stile, Ma dopo aver raccontato cosa etra successo è stato filosofico: “Diciamo che succede. Saluti dal S. Spirito”. Successivamente ha spiegato che il suo umore è buono ed è stato seguito da medici molto competenti. “Ciò che si è rotto si ricostituirà. La mia fiducia nella pubblica sicurezza però è salda”.