Giulia De Lellis e Damante | Karina Cascella: “Non sono paragonabili”

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati elogiati dall’opinionista di Barbara d’Urso, Karina Cascella, che ha commentato la proposta di nozze fatta dall’ex tronista di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis nelle scorse ore sembrerebbe aver ricevuto la proposta di matrimonio dall’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante.

In breve tempo, come facilmente immaginabile, la notizia è diventata virale nel mondo del web e Karina Cascella, fedele opinionista di Barbara d’Urso, si è sbilanciata in merito alla coppia e al loro ritorno di fiamma, che ha fatto e fa ancora tanto discutere.

“Potete dire tutto quello che vi pare sul loro amore, ma a me Giulia e Andrea insieme fanno sognare” si è sbilanciata Karina Cascella su Giulia De Lellis e Andrea Damante, facendo riferimento alla proposta di matrimonio. “Lo sapete, io non mi esprimo mai su certe cose” ha poi aggiunto. “Ma loro non sono paragonabili a nessun’altra coppia” ha concluso.

Karina Cascella si sbilancia su Giulia De Lellis e Andrea Damante: “Tutti possono sbagliare”

Karina Cascella ci ha tenuto a precisare, consapevole che per quanto affermato sarebbe andata incontro alle ire del web, che tutti nella vita possono sbagliare e non è giusto condannare una coppia soltanto perché uno dei due, o entrambi, hanno sbagliato in passato.

“Tutti abbiamo sbagliato nella nostra vita” ha premesso Karina, che di recente ha stroncato Gemma Galgani e Nicola Vivarelli al Trono Over. “Chi ha il diritto di giudicare quello che è successo? Proprio nessuno” ha aggiunto, facendo riferimento a quegli utenti della rete a cui non è andato giù che la De Lellis abbia perdonato Damante per i tradimenti subiti in passato. “Loro due insieme sono meravigliosi” ha concluso. “W l’amore!”

Karina Cascella ha difeso Giulia De Lellis e Andrea Damante dagli attacchi del web. L’opinionista di Barbara d’Urso si è ricreduta sul loro conto, visto che non appena erano usciti dal Trono Classico Uomini e Donne non aveva una bella opinione sul loro conto.