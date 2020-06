Giulia De Lellis e Andrea Damante presentano il nuovo membro della famiglia

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno presentato sui rispettivi profili Instagram il loro nuovo membro della famiglia: Tommaso. Ecco chi è.

Giulia De Lellis e il suo compagno Andrea Damante hanno intenzione di fare sul serio dopo un periodo in cui hanno deciso di separare le loro strade.

La coppia, nata negli studi del Trono Classico di Uomini e Donne, dopo aver trascorso insieme il periodo di quarantena a Pomezia, a casa della famiglia di lei, ha scelto di andare a convivere a Milano, ma non solo. I due hanno anche pensato di mettere su famiglia, aggiungendo un nuovo membro. No, se pensate che Giulia e Andrea abbiano avuto un bambino vi sbagliate di grosso.

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno messo su famiglia prendendo un cane! La coppia, che recentemente ha avuto una discussione a causa di un like, ha presentato su Instagram il loro nuovo membro della famiglia, che hanno scelto di chiamare Tommaso. I due, ovviamente, non si sono di certo fermati qui, decidendo di aprire un profilo social anche per il nuovo arrivato.

Andrea Damante e Giulia De Lellis aprono il profilo Instagram al loro cane: interviene Gemma Galgani

La scelta di Andrea Damante e Giulia De Lellis di aprire un profilo Instagram al proprio cane, come prevedibile, ha fatto discutere e non poco il popolo della rete, che ha accusato la coppia di essere infantile e superficiale, ma niente paura. A difendere l’esperta di tendenze e il bel dj veronese ci ha pensato Gemma Galgani di Uomini e Donne che alla domanda di Tommaso, il cane, in cui chiedeva se lo vorranno bene, lei ha subito risposto tranquillizzandolo.

“Come potremmo non volere bene a Tommaso?” ha esordito Gemma Galgani sotto al post della De Lellis, che a breve debutterà come conduttrice sul web. “Gliene vorremmo tanto quanto ne vogliamo a te” ha aggiunto la dama. “Anzi, a voi” ha concluso, riferendosi anche ad Andrea Damante.

Tommaso, il cane di Giulia De Lellis e Andrea Damante, ha fatto il suo debutto sul web. E’ pronto a diventare anche lui un giovane esperto di tendenze?