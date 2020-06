Mal di gola e omeopatia | rimedi naturali per risolvere in fretta

Il mal di gola può essere curato con l’omeopatia? Sì, soprattutto quando non è in forma grave ed esistono diverse piante per aiutarci

Il dualismo tra medicina tradizionale e rimedi naturali è valido per curare molte malattie di bassa o media gravità. Come il mal di gola che nelle sue forme meno acute può essere curato anche con l’omeopatia. Esistono infatti diverse piante ed estratti vegetali che possono tornare utili alle persone malate, sia adulti che bambini.

Quando il mal di gola procura anche laringiti e non deriva da problemi più gravi, affidiamoci alle piante. Sono diverse quelle facilmente reperibili in erboristeria e negli ultimi tempi anche nelle farmacie- Si trasformano in pastiglie oppure sciroppi che aiutano ad attenuare il bruciore e fare passare il dolore in tempi brevi.

Una delle più diffuse è certamente la Belladonna omeopatica. É utilizzata quando dobbiamo guarire da alcuni sfoghi come il mal di gola, ma anche i comuni raffreddori e le otiti. Allo stesso modo è impiegata la Phytolacca che aiuta il paziente soprattutto nel caso di tonsille ingrossate. Funziona pure il Mercurius solubilis che contribuisce anche a dare anche una rinfrescata all’alito. Potranno bastare 5 granuli ogni 4 oppure 6 ore a seconda dell’intensità dell’infiammazione alla gola.

Insieme alla terapia omeopatica sarà anche utile fare un gargarismo usando la tintura madre della Phytolacca. A questa possiamo abbinare anche la Calendula. Prepariamo l’infuso aggiungendo 20 gocce di ciascuno dei due preparati in un bicchiere di acqua calda. Poi beviamolo a piccoli sorsi facendo arrivare il liquido sino alla gola. Tratteniamolo per una decina di secondi prima di espellerlo.



Le altre piante utili contro il mal di gola



In natura esistono anche altri estratti di comune utilizzo che aiutano a far passare i dolori causati dal mal di gola. Ad esempio i fiori e le foglie della malva sono ricche di mucillagini che donano alla pianta proprietà antinfiammatorie. Funziona su tutti i tessuti molli del corpo, compresa la gola.

Agiscono rivestendo le mucose con uno strato vischioso che le protegge da tutti gli agenti irritanti. Proprio per questo quindi sono indicate contro il mal di gola e il catarro.

Allo stesso modo gli estratti della radice di altea hanno capacità lenitive e protettive delle membrane della mucosa. Quindi anche queste sono utili contro il mal di gola. Infine anche se può sembrare strano, puntate sul pompelmo.

Grazie all’estratto dei suoi semi è uno dei rimedi fitoterapici più efficaci contro le infezioni, in particolare le malattie da raffreddamento.