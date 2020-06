Quello che dicono gli uomini VS quello che pensano veramente

Chi non ha mai sognato di entrare nelle menti degli uomini per capire cosa succede nella loro testa? Buone notizie, abbiamo tovato il dizionario perfetto per capirli.

Per alcuni, capire cosa sta succedendo nella mente degli uomini è una questione di istruzione superiore. Il fatto è che anche un master in psicologia non basterebbe quindi se hai mai anche solo pensato che varrebbe la pena studiare psicologia pur di decodificare ciò che il tuo ragazzo ti ha appena detto, dimentica quello che detto immediatamente.

Davvero, non ne vale la pena. Un consiglio: vai a correre piuttosto. Se continuaerai a tormentarti cercando di capire cosa volesse comunicarti, nel migliore dei casi, avrai un terribile mal di testa e, nel peggiore dei casi, finirai davanti ad un barattolo di gelato.

A volte bisogna scegliere, scegliere di arrendersi e non ostinarsi a capire, oppure scegliere la vodka per affrontare una crociata contro la mente enigmatica del genere maschile.Se ti ostini a voler far parte del secondo gruppo prova a consulatere questo strepitoso dizionario.

Il dizionario del VERO signigicato delle parole di lui

E anche per comprenderea fondo un uomo non mancano gli stratagemmi: decodifica dei messaggi, peeling delle parole usate e, il must del must, il simbolismo delle emoticon: “un occhiolino, è ambiguo, vero? e il cuore? Perchè mi ha mandato un cuore? È per me? ” Sì, il simbolismo delle emoticon va oltre ogni cosa, anche alla filosofia. Se Kant e la sua critica della ragion pura vi destabilizza, sappiate che c’è molto di peggio. Per esempio quelle frasi buttate li dagli uomini, senza preavviso, alle quali non riusciamo a dare un significato perchè sono al quanto sospette. Fortunatamente per noi, i nostri colleghi di Pausecafein hanno scritto un breve dizionario delle frasi più dette.

1/”Hai ragione tu”

Questo tipo di conversazione porta spesso alla fine di una discussione. Quindi, per evitare conflitti, lui preferisce darti ragione subito. Ad ogni modo, non significa che lo pensa veramente.

2/”Ne possiamo parlare dopo?”

Traduzione: “Sto andando a battere il mio punteggio alla FIFA, stai zitta e non distrarmi. Grazie”.

3/”Ma non l’ho detto!”

In verità, significa “Smetti di interpretare tutto ciò che dico perché finirò per restare in silenzioso per sempre”.

4/”Ti preferisco al naturale”

Qui c’è un MA: “Ti preferisco al naturale MA sarei piùfelice se tu ti truccassi quando usciamo, mi piace sfoggiarti come un trofeo davanti ai miei amici”.

5/”E se ci prendessimo una pausa?”

In questi casi, questa semplice formula ha l’obiettivo di evitare una terza guerra mondiale. Perché la versione ufficiale in realtà sarebbe: “Non ce la faccio più, ti lascio”.

6/”Non voglio una cosa seria”.

Comprendi piuttosto: “Non saremo una coppia. No, davvero no e mai. D’altra parte, possiamo diventare amici di letto.”

7/”Che ne dici di andare a correre domenica?”

Proporre di praticare sport è più elegante che dire “Penso che tu sia ingrassata un pò troppo”

8/”Mi piaci”

Questa è la frase che significa “Sei gentile, carina e ci facciamo un sacco di risate insieme ma … non andrà mai oltre.”

9/”Chi è questo ragazzo?”

Traduzione: “Lo distruggo subito o aspetto un pò?”

Naturalmente, anche le donne non sono meno complicate e facili da codificare, ecco il modo per capirle interpretando gli sms che vi invia: come gli Emoji aiutano gli uomini a capire le donne.

