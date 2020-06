Il 3 giugno hanno aperto le Regioni e Jovanotti ha approfittato subito per fare un giro in Umbria. In sella alla sua bici, il cantante è andato nelle terre che confinano con la sua Cortona.

Non appena hanno dato il via libera agli spostamenti extra regionali Jovanotti ha approfittato subito per farsi un giro in Umbria.

Il cantante si è così fatto, senza volere, ambasciatore del turismo in Umbria grazie a una storia postata su Instagram in sella alla sua bici di color rosa.

Da sempre appassionato di ciclismo, Lorenzo Cherubini, che recentemente si è lanciato in un’impresa in solitaria viaggiando per il Sud America, lo avevamo visto nei giorni scorsi visitare altre città e borghi toscani.

La sua voglia di libertà, cantata anche nelle sue canzoni, è subito emersa quando le Regioni, il 3 giugno, hanno riaperto i confini. E così Jovanotti ha approfittato per farsi un giro in Umbria, nelle terre di confine con la sua amata Toscana.

Lorenzo Cherubini, è infatti originario di Cortona, una cittadina toscana in provincia di Arezzo, dove attualmente risiede insieme a sua moglie Francesca. I due hanno anche una figlia nata, dalla loro unione, nel 1998 di nome Teresa.

Nei giorni scorsi siamo stati testimoni dei suoi post su Instagram mentre andava in sella alla sua ‘pantera rosa’ a Pienza, Siena, Chianciano e Bagno Vignoni. Nelle pause il cantante mangiava le torte preparate dalla moglie e per ogni tappa pubblicava una foto con tanto di didascalia.

Uno spot alla sua splendida Regione, così spontaneo, tanto da risultare migliore rispetto a qualsiasi altro studiato a tavolino da esperti di comunicazione. E per proseguire su quest’onda, non appena hanno dato il via libera agli spostamenti extra-regionali, Jovanotti in sella alla sua bici ha deviato verso l’Umbria.

In una delle sue storie Instagram scrive: “Volevo arrivare a Gubbio, ma la strada che passa da Umbertide è piena di camion e allora ho deviato per Pietralunga scoprendo una strada favolosa”.

Poi, in un’altra storia pubblica una foto dal piccolo borgo di Pietralunga, in provincia di Perugia, davanti al santuario della Madonna dei Rimedi.

Il cantante è finito di recente anche nella copertina dell’ultimo numero di Vanity Fair. Sotto al suo autoritratto si legge ‘W la libertà’, che è anche il titolo di una sua canzone.

Il cantante è stato scelto proprio perché meglio di tanti altri simboleggia la libertà che è anche il tema di quel numero della rivista che vede tra gli altri, Tiziano Ferro e Lady Gaga protagonisti.

Proprio in questi giorni Tiziano Ferro ha scelto il singolo per l’estate che sarà ‘Balla per me’, cantato in duetto con Jovanotti, disponibile in radio dal 5 giugno. Il nuovo singolo estratto dall’ultimo album del cantante di Latina, “Accetto miracoli”, è il primo pezzo che vede la collaborazione fra i due artisti.