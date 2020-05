Elisa Isoardi | Ormai è fuori dalla Prova del Cuoco? La sua risposta

La Prova del Cuoco è ricominciata dopo lo stop per il Coronavirus con Elisa Isoardi ancora al timone. Eppure secondo le voci la conduttrice non sarà riconfermata.

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Antonella Clerici decise di prendersi una pausa dal lavoro e lasciare il programma che aveva condotto per quasi un ventennio e che ormai le era cucito addosso come una seconda pelle. Si trattò di una decisione molto coraggiosa per la Clerici e, allo stesso tempo, fu un’enorme opportunità per Elisa Isoardi.

La conduttrice si gettò a capofitto in una nuova avventura televisiva ma, nonostante l’impegno, il suo stile non piacque immediatamente agli spettatori, profondamente affezionati a quello più materno e rassicurante della Clerici.

Nonostante tutto, con grande caparbietà e superando molti momenti critici, la Isoardi è rimasta saldamente alla guida dello show, tanto che da un certo punto in poi è sembrato che avesse trovato la formula giusta per dare al programma una nuova veste.

I telespettatori sono anche stati entusiasti dell’accoppiata con Claudio Lippi, che è diventato un ottimo partner professionale per la Isoardi.

A rovinare tutto, fermando una macchina televisiva che ormai sembrava avviata, è arrivata la pandemia di Coronavirus che ha bloccato gran parte dei programmi televisivi.

Durante lo stop Elisa Isoardi è stata molto attiva sui social e ha pubblicato moltissime foto da casa, continuando a cucinare per i suoi follower e a mantenersi in contatto con loro.

Il 25 Maggio, come annunciato, Elisa è tornata in onda con un nuovo formato dello show, che dopo la sospensione si è comunque dovuto adeguare alle norme di sicurezza previste per il comparto professionale dello spettacolo.

Nelle scorse settimane però, anche a causa degli annunci fatti dalla Clerici, qualcuno ha cominciato a bisbigliare che per la prossima stagione de La Prova del Cuoco Elisa non sarà richiamata.

Elisa Isoardi: “Io fuori dalla Prova del Cuoco? Sicuri?”

A sollevare il dubbio che La Prova del Cuoco potrebbe fare a meno della Isoardi o addirittura chiudere per far posto a nuovi programmi ci ha pensato Roberto D’Agostino sul suo sito di spettacolo e cronaca rosa Dagospia.

Ad far suonare il campanello d’allarme sarebbe stato il grande successo delle dirette Instagram di Antonella Clerici, che dalla sua bellissima casa nel bosco ha tenuto compagnia ai suoi follower nel corso di gran parte della quarantena.

Hanno partecipato alle dirette della Clerici anche Anna Moroni e Lorenzo Biagiarelli, che potrebbero essere confermati alla conduzione anche per un vero e proprio format televisivo ispirato alla formula “abozzata” dalla Clerici durante le sue dirette social.

Inoltre, ha fatto notare Dagospia, la Prova del Cuoco non compare nei palinsesti provvisori presentati dalla Rai per la prossima stagione televisiva. Questo significherebbe che la Isoardi potrebbe essere “riciclata” dalla RAI in un’altra fascia oraria o comunque alla conduzione di un altro tipo di programma.

A chiarire la faccenda e a precisare che attualmente non c’è nulla di sicuro sul tavolo aziendale, è stata la stessa Elisa, in un’intervista rilasciata a Repubblica: “Contano le decisioni ufficiali, non le chiacchiere, e la decisione è di riprendere” aveva specificato Elisa, che aveva quindi bocciato completamente l’ipotesi che dopo il fermo per Coronavirus il programma potesse essere chiuso del tutto.

Addirittura, la conduttrice ha voluto elogiare il coraggio del direttore di RAI Uno Stefano Coletta, che ha voluto riprendere il programma cambiando profondamente il suo format per adeguarlo alle misure di sicurezza.

“Anche se fosse l’ultima stagione” ha precisato la Isoardi “continuerei con l’impegno e la passione di sempre, sorridendo fino all’ultima puntata”.

Mentre Elisa sorride e cerca di non far trapelare in alcun modo la sua probabile preoccupazione, sul suo profilo social i follower si scatenano incolpando Antonella Clerici di aver tramato nell’ombra per riprendersi il programma per sottrarlo alla conduzione della sua erede.

Naturalmente Elisa non ha dato alcuno spazio a queste voci nelle sue dichiarazioni ufficiali, ma è impossibile sapere se si sente davvero vittima di una macchinazione oppure no.