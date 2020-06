Emma Marrone prima visita di controllo dopo l’operazione: come sta ora

Emma Marrone sul suo profilo Instagram ha annunciato di essersi sottoposta alla prima visita dopo l’operazione subita qualche tempo fa a causa della sua malattia. Ecco come sta l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi.

Emma Marrone, non è di certo un mistero, ha passato un periodo difficile a causa della malattia che l’ha colpita. Di recente, infatti, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi è stata costretta a sottoporsi ad una delicata operazione ed ora si è recata a sostenere una visita a medica per sapere le sue condizioni di salute dopo l’intervento.

Fortunatamente Emma Marrone sta bene dopo l’intervento e ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi fedeli sostenitori in merito alle sue condizioni di salute.

“Ci tenevo a comunicarvi che mi sono appena sottoposta alla visita di controllo” ha esordito la cantante, che di recente ha ricevuto dei like sospetti da Stefano De Martino. “Volevo condividere con voi questo momento perché finalmente, dopo anni, mi sono sentita dire che va tutto bene“ ha comunicato l’interprete di Amami, suscitando una certa gioia nel pubblico che la segue.

Emma Marrone lancia un messaggio di speranza a tutte le persone malate: “Ce la farete!”

Emma Marrone, dopo aver comunicato come sta dopo la visita, ci ha tenuto a lanciare un messaggio di speranza a tutte quelle persone che stanno ancora combattendo la dura lotta contro il male che li ha colpiti.

“Volevo mandare un messaggio di speranza a tutti coloro che stanno combattendo la battaglia più difficile della loro vita” ha esordito Emma Marrone su Instagram, che è stata scelta come nuovo giudice ad X Factor. “Sono sicura che riuscirete anche voi a vincere questa lotta” ha proseguito. “Mi raccomando, tenete duro, ce la farete anche voi!” ha aggiunto.

Emma ha lanciato un messaggio di speranza alle persone malate e per la prima volta dopo l’intervento sta bene e per la prima volta si è sentita dire dai medici che non ha nulla di cui preoccuparsi per la sua salute.