Stash e la fidanzata incinta Giulia Belmonte regalano ai fans la prima foto insieme: lo scatto, al tramonto, in riva al mare, conquista tutti.

Prima foto di coppia per Stash e la fidanzata incinta Giulia Belmonte. Il frontman dei The Kolors ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui abbraccia la sua dolce metà che tra qualche mese lo renderà papà per la prima volta. Uno scatto romantico che ha ripreso un dolce momento che la coppia si è concessa al tramonto, in riva al mare.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Irama vince Amici Speciali | Laura Pausini gli scrive dopo la finale

Stash, prima foto ufficiale con la fidanzata Giulia Belmonte

“Guardiamo avanti“, scrive Stash su Instagram pubblicando la foto che vedete qui in alto e che ha conquistato più di 170mila like. Si tratta della prima foto ufficiale della coppia. Prima dell‘annuncio della paternità di Stash, nessuno conosceva l’identità della fidanzata del cantante che, felice, ha condiviso la notizie con il pubblico di Amici. La fidanzata Giulia Belmonte, rimasta in silenzio fino all’annuncio, ha pubblicato il video dell’ecografia scrivendo delle dolcissime parole sui social.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Irama e il monologo per George Floyd | Vince Amici Speciali

“In quel momento non so esattamente se batteva più forte il tuo cuoricino o il mio.

Avrei voluto fermare il tempo e restare a guardarti per ore.

È tutto così magico e perfetto.

Sei il frutto del nostro amore, la nostra felicità che giorno dopo giorno cresce sempre di più.

Tu starai bene dentro di me, ma io non vedo l’ora di abbracciarti!”, ha scritto la futura mamma il cui profilo Instagram è sempre più seguito e, al momento, conta più di 143mila followers.



Per il cantante e la fidanzata Giulia, dunque, è iniziato il viaggio più bello della loro vita. Lo stesso Stash, sui social, annunciando l’arrivo del suo primo figlio, ha scritto: “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso”.