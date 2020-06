Uomini e Donne | Quando va in onda la scelta di Sara e Carlo

Uomini e Donne è giunto alla conclusione di questa stagione televisiva, ma prima di concludere il Trono Classico, Maria De Filippi ha scelto di mandare in onda la scelta di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli. Ecco quando andrà in onda.

Uomini e Donne oggi ha mandato in onda la scelta di Giovanna Abate, l’unica sopravvissuta al Trono Classico visto che gli altri protagonisti del format non hanno più preso parte al programma, lasciando il pubblico a bocca asciutta. Ma niente paura, nelle scorse ore Maria De Filippi ha annunciato che non tutto è perduto in quanto andranno in onda anche le scelte degli altri tronisti!

Ebbene sì, verranno trasmesse anche le scelte di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli che hanno proseguito il loro percorso lontano dalle telecamere di canale 5, ma lo porteranno comunque al termine negli studi Elios di Roma. Le rispettive scelte non andranno in onda in prima serata come si era parlato nelle scorse ore ma saranno regolarmente trasmesse alle 14:45.

Sara Shaimi e Carlo Pietropoli pronti per la scelta a Uomini e Donne: l’annuncio

L’unica domanda resta la seguente: quando andranno in onda le scelte di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli? La risposta è piuttosto semplice: domani.

A salutare il pubblico di canale 5, in maniera del tutto inaspettata, ci saranno le scelte di Sara e Carlo, mentre per quanto riguarda il percorso di Daniele Del Moro non si hanno ancora notizie ma si mormora che possa proseguire la sua ricerca amorosa durante la prossima stagione televisiva. Anche se lui è tornato attivo sui social, facendo intuire di aver chiuso ogni rapporto con il programma.

Le scelte di Sara e Carlo sapranno emozionare il pubblico come quella di Giovanna Abate a Uomini e Donne, che ha ricevuto un brutto scherzo da Sammy Hassan?

Dopo la messa in onda della scelte di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli a Uomini e Donne, il programma saluterà il pubblico di canale 5 fino al suo consueto ritorno di settembre.