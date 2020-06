Emma Marrone pubblica una dedica per il compleanno dell’amica Francesca Savini e i fan notano i like di Stefano De Martino alle sue ultime foto.

Emma Marrone pubblica foto su Instagram, compresa una dedica per il compleanno dell’amica-manager Francesca Savini e i fans notano immediatamente i like di Stefano De Martino. La cantante salentina e il conduttore napoletano erano tornati a seguirsi sui social già da diverso tempo, ma nelle ultime ore, i fan hanno notato i like di De Martino alle ultime tre foto di Emma.

Emma Marrone e i like di Stefano De Martino alle sue ultime foto

Stefano De Martino ha lasciato il proprio like alle ultime tre foto pubblicate da Emma. Il like del conduttore napoletano che è rimasto in silenzio di fronte al video con cui Belen Rodriguez ha annunciato la crisi di coppia, è arrivato ad una foto contro il razzismo e ad una foto in cui Emma si gode l’aria del mare. De Martino, però, ha lasciato il proprio like anche all’ultima foto con cui Emma ha dedicato un dolce pensiero a Francesca Savini per il compleanno.

“Mia piccola @francisavini

Buon compleanno!

Sei come una sorella per me.

La mia migliore amica anche quando litighiamo a morte.

Sei la mia guida e sei una delle poche persone che non hanno paura di dirmi la verità anche quando fa male.

Sei il mio super Boss.

Fai le tagliatelle più buone del mondo.

Per me ti getteresti nel fuoco.

Anche io per te lo farei.

Sempre a prescindere.

Il destino ci ha fatto incontrare .. ma siamo rimaste unite in tutti questi anni perché entrambe sappiamo ingoiare i bocconi amari e sappiamo trovare la forza per combattere.

Resteremo per sempre così.

Fianco a fianco.

A guardare il cielo.

Che a fare le stelle ci pensiamo noi.

Ma tu sei il sole.

Della mia vita.

Per sempre”.



Emma e Stefano, dunque, confermano di essere ancora in buoni rapporti come avevano già dimostrato in passato nonostante la recente frecciatina di Emma a De Martino.