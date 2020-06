Insalata con fichi, caprino e noci: un piatto fresco e tipicamente estivo per un pieno di energia senza fatica

Caldo, tempo di insalata e di ingredienti freschi. Puntate su frutta e verdura di stagione, su prodotti naturali e nutrienti. Come per l’insalata con fichi, caprino e noci, una ricetta che può essere servita come antipasto, come secondo oppure diventare protagonista in un buffet.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Insalata di primavera | Songino, fragole e parmigiano

Intanto servono i fichi freschi e quindi è una ricetta tipicamente estiva. Frutti pieni di zuccheri buoni, che abbinati ad un formaggio magro come il caprino, ideale anche per gli intolleranti al lattosio. E poi c’è la rucola che è ricca di vitamine, minerali e acqua, quindi con un grande potere depurativo e disintossicanti. Senza dimenticare le noci che sono inserite in moltissime diete per tutti i benefici che possiedono. Combinati insieme, danno vita ad un piatto semplicissimo da preparare ma molto intrigante.

Insalata con fichi, caprino e noci, la ricetta

Uno dei vantaggi di questa insalata con fichi, caprino e noci è che possiamo prepararla in largo anticipo e tenerla in frigorifero. Tiriamola fuori soltanto al momento del servizio, per averla sempre fresca.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Insalata fresca di bulgur | ricetta vegana piena di sapore

Ingredienti (per 4 persone)

8 fichi

12 noci

250 g di caprino fresco

150 g di rucola

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Preparazione

Più che una ricetta, è un assemblaggio, anche perché non c’è nulla da cucinare. Cominciate lavando la rucola, asciugatela e mettetela in una ciotola. Quindi conditela con olio, sale e pepe mescolando per insaporirla.

Spezzettate con le mani i gherigli di noci, lavate e tagliate a spicchi i fichi (senza togliere la buccia).

Poi tagliate a dadini anche il caprino fresco. Unite in una ciotola tutti gli ingredienti, regolate di sale e di pepe, date una mescolata e servite.