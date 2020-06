Una fresca idea per l’estate che puà diventare anche un piatto unico, l’insalata fresca di bulgur anche se in realtà ai fornelli c’è da stare poco

Insalata di riso? Sì, ma per i vegani significa un’altra cosa ed è l’insalata di bulgur: un primo piatto o piatto unico fresco, invitante, leggero. La stagione ideale è quella calda, ma nulla ci impedisce in realtà di prepararla tutto l’anno.

Perché il bulgur, esattamente come il riso, può essere combinato con tantissimi ingredienti freschi e genuino. Mantiene una consistenza perfetta dei suoi chicchi anche dopo la cottura e ha un sapore neutro, perfetto per questa insalata. Per chi ancora non lo conoscesse, sono semi integrali di frumento di grano duro.

Dopo la loro cottura a vapore passano all’essicazione e sono frantumati in piccoli chicchi prima di essere imbustati. Il bulgur è pieno di fibra, fosforo e potassio oltre che vitamina B, ma soprattutto è buono. E questa insalata ve lo dimostrerà.

Insalata fresca di bulgur, vegano adatto a tutti

L’Insalata fresca di bulgur può essere conservata in frigorifero, chiusa in un contenitore ermetico, per 2-3 giorni Quando la tirate fuori, ravvivatela solo con un filo d’olio e un po’ di aceto.

Ingredienti:

200 g bulgur

150 g pomodori

1 cetriolo

1 cipollotto

70 g olive nere

1 finocchio

4-5 foglie di basilico

1 mazzetto di prezzemolo

50 ml olio extravergine d’oliva

aceto di mele

sale fino

Molto semplice preparare un’ottima Insalata fresca di bulgur. Partite proprio dal bulgur cuocendolo in base alle indicazioni presenti sulla confezione. In genere serve tanta acqua quanto bulgur (quindi in questo caso 200 ml). Versate l’acqua in una pentola e portatela a bollore, quindi salate e unite il bulgur.

Fate cuocere 7-8 minuti fin quando assorbirà tutta l’acqua, mescolando ogni tanto. Poi lasciate riposare per circa un quarto d’ora dopo la cottura e intanto pulite tutte le verdure. Tagliate a dadini il pomodoro, a fettine il finocchio, a cubetti il cetriolo a cubetti e a rondelle il cipollotto oltre alle olive nere.

Tritate finemente il prezzemolo e poi in una ciotola ampia versate il bulgur, le verdure, qualche foglia di basilico, il prezzemolo. Condite con l’olio, un po’ di sale e aceto a piacere. Mescolate bene e conservate in frigo coperto con pellicola fino al momento di servire.