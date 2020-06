Interpretazione dei sogni | Sognare di essere incinta, che cosa significa?

Uno degli avvenimenti onirici più comuni nella mente delle donne è sognare di essere incinta e può avere molteplici significati. Scopriamoli insieme.

Ci sono sogni più o meno ricorrenti, altri che facciamo di rado e altri ancora che non cessano letteralmente di tormentarci.

In ogni caso però qualcosa accomuna ogni genere di sogno: parlare di chi lo fa.

Desideri, elementi del vissuto, paure, molto della vita e dell’interiorità di un individuo emerge nel suo universo onirico, per comprenderlo occorre solo conoscere la giusta via d’interpretazione.

Da secoli l’uomo cerca di leggere i sogni, interpretarli seguendo teorie più o meno affidabili e cercando di squarciare quell’alone di fascino e mistero chili avvolge.

Ogni tipologia di sogno, soprattutto i più ricorrenti, vengono oggi collegati a diverse spiegazioni, molteplici significati, ma tutti molto meno scontati di quanto si possa credere.

Oggi vogliamo occuparci di un sogno in particolare, un’esperienza onirica comune a molte donne: sognare di essere incinta.

Sognare di essere incinta, che cosa significa?

Partiamo da un importante presupposto, essenziale da sottolineare: l‘interpretazione dei sogni non è una scienza esatta.

Ciò di cui parleremo oggi è legato in effetti più a significati simbolici estrapolati dalle tradizioni popolari che a elementi di psicologia e filosofia.

Quelli che scopriremo oggi sono dunque i significati attribuiti al sognare di essere incinta in base alle leggende che si tramandano di generazione in generazione nel nostro Paese.

La più ovvia e immediata interpretazione del sognare di essere incinta è naturalmente quella di un profondo desiderio di maternità. In realtà si tratta però di una lettura decisamente poco attendibile: il significato di un sogno è il più delle volte molto più simbolico che letterale.

In base al contesto generale in cui ci si trova, alla propria età, ai progetti che si stanno facendo e anche ai sentimenti che stiamo provando in un dato periodo questo, come ogni altro sogno, può portare con sé un significato più o meno positivo.

Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, la gravidanza viene nel mondo dei sogni collegata alla creatività: così come una donna incinta porta nel suo ventre un essere che si sviluppa e poi nasce, una persona creativa serba in sé qualcosa di meraviglioso pronto a sbocciare.

Sognare una gravidanza dunque, in generale, ha un significato frequentemente positivo, connesso ad un’evoluzione di sé, alla finalizzazione di un cambiamento.

C’è poi chi sogna di esser incinta durante una gravidanza e chi, al contrario, quando entra in menopausa. In entrambi i casi si tratta sempre dell’accettazione di un grande cambiamento, come se la nostra mente cercasse di abbracciare a pieno la nuova condizione di vita.

E se oltre alla gravidanza si sogna il vero e proprio parto? In questo caso si parla di soddisfazioni in dirittura di arrivo, o di un’evoluzione in procinto di realizzarsi e per la quale varrà la pena scontrarsi con qualche paura, proprio come in un vero e proprio parto.

E se la gravidanza che si sogna è indesiderata? Solitamente questo sogno riguarda le ragazze la cui vita sessuale è appena sbocciata, intimorite dunque ancora un po’ da eventuali gravidanze indesiderate.

In senso più lato il sogno può però fare riferimento alla paura di aver cantato vittoria troppo presto: si tratta in pratica del timore di poter perdere, da un momento all’altro, la soddisfazione dei traguardi raggiunti.

La seconda interpretazione possibile riguarda la mancata preparazione ad assumersi le proprie responsabilità. Non si tratta per forza di responsabilità nel campo della vita privata e\o sessuale ma decisamente più in senso lato.

E se si sogna di perdere il bambino? Non spaventatevi: qualora il sogno arrivasse mentre si sta realmente vivendo una gravidanza non è affatto un sogno premonitore e non vuol dire che c’è qualcosa che non va, anzi! È come se l’inconscio stesse sfogando oniricamente le sue preoccupazioni più profonde, per permettervi di vivere mentalmente al meglio la vostra gestazione, metabolizzandole. Se invece non si è in dolce attesa un sogno del genere può essere correlato ad una situazione in cui avete qualche pensiero e/o turbamento, e in cui sentite di non avere il controllo. La perdita del bambino può anche esser in generale correlata al timore di perdere una persona cara.

Infine il significato del sogno può variare anche in base al sesso dell'”onirico nascituro”: se si sogna di attendere un maschietto può essere un segnale della volontà di ricongiungersi con la parte più maschile di sé, legata simbolicamente alla forza, alla determinazione e al coraggio; se si sogna di aspettare invece una femminuccia è indice di essere arrivate al culmine della propria femminilità o, al contrario, il bisogno di dare spazio a tutto ciò che ad essa è legato e che, nell’immaginario comune, ha a che fare con i sentimenti e le emozioni.

E se fossero invece due gemelli? Per molti è indice di un dualismo della propria personalità, di solito legato a desideri contrastanti. Prendere decisioni importanti può infatti portare a sentimenti contrastanti: entusiasmo, desiderio ma al tempo stesso paura e tentazione di arrendersi.

Queste sono solo naturalmente alcune possibili letture, per interpretazioni più precise sarebbe indispensabile conoscere meglio la persona, la sua storia, la sua vita attuale, incluse paure, aspirazioni e ogni altro possibile dettaglio.

E a voi, è mai capitato di sognare di essere in dolce attesa?

