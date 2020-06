Incidente a Zanardi, lo sportivo è ancora gravissimo ma intanto l’inchiesta va avanti. Come atto dovuto è indagato l’autotrasportatore coinvolto nello scontro

Incidente ad Alex Zanardi, mentre il 54enne sportivo bolognese lotta per la vita, l’inchiesta della procura di Siena va avanti. Questa mattina il 44 autotrasportatore contro il quale si è schiantata l’handbike di Zanardi è scritto nel registro degli indagati. L’accusa è di lesioni gravissime ma in realtà come ha spiegato il procuratore capo, Salvatore Vitello, è solo un atto dovuto. Serve per completare gli accertamenti in corso da ieri sulla dinamica dello scontro.

Il camionista in effetti è stato sottoposti subito a test alcolemici e per il rilevamenti di stupefacenti. Ma entrambi gli esami hanno dato risultati negativi. Inoltre da subito aveva reso dichiarazioni spontanee ai carabinieri raccontando la sua versione. E un filmato amatoriale, già acquisito, potrebbe fornire ulteriori elementi, anche perché le prime testimonianze parlano di un errore di Zanardi. In corso anche verifiche sull’organizzazione dell’evento in corso, una tappa della staffetta ‘Obiettivo tricolore’, soprattutto sulla questione permessi e sicurezza