Restano gravissime le condizioni di Alex Zanardi: il campione parallimpico ricoverato in terapia intensiva dopo delicato intervento chirurgico alla testa.

Restano gravi le condizioni di Alex Zanardi anche se stabili. A riferirlo è La Repubblica. Il campione paralimpico è attualmente ricoverato in terapia intensiva dopo il delicato intervento chirurgico subito subito dopo il terribile incidente in cui è stato coinvolto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: ALEX ZANARDI medaglia d’oro alle Paralimpiadi

Alex Zanardi: in terapia intensiva, in prognosi riservata. Condizioni gravissime

Dopo il tragico incidente, Alex Zanardi ha subito un delicato intervento chirurgico alla testa, ma le sue condizioni restano gravissime come comunica il bollettino medico diramato dal policlinico Santa Maria alle Scotte in cui è ricoverato.

“In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte a causa di un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena – si legge nel bollettino siramato dopo l’intervento chirurgico -, la direzione sanitaria dell’Aou Senese informa che l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22. Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime“.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Zanardi, il campione paralimpico mette a segno un altro record

Intorno al campione si è stretta tutta l’Italia. “Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te”, ha scritto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

“È un grande dispiacere quello che e’ successo sul nostro territorio. Speriamo che Zanardi possa riprendersi e che il suo grande cuore e il suo carattere possano aiutarlo in questo momento. Il dispiacere è davvero tanto per tutta la nostra città ed esprimiamo alla sua famiglia tutta la nostra solidarietà. L’unica cosa che possiamo dire loro è che questo ospedale è un’eccellenza e siamo sicuri che sarà curato nel miglior modo possibile”, ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi come si legge su Sport Mediaset.