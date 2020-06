Alex Zanardi | Grave incidente in motobike, come sta | Video

Grave incidente in motobike per Alex Zanardi: l’impatto sarebbe avvenuto sulle strade toscane, nei pressi di Siena. Ecco come sta, video.

Gravissimo incidente per Alex Zanardi che sarebbe in gravi condizioni dopo uno scontro in provincia di Siena. Come fa sapere la Gazzetta dello Sport, l’incidente sarebbe avvenuto durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Nell’impatto sarebbe stato coinvolto anche un camion e sul posto sarebbe arrivato un elicottero per trasportare Zanardi in ospedale.